Минздрав – о письме врачей ОДКБ: «С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа»

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков прокомментировал открытое обращение сотрудников ОДКБ к губернатору, в котором они пожаловались на высокую нагрузку, низкую зарплату и несправедливое распределение бюджета учреждения.

«Министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенном в письме. С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства», – заявил Шестаков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня на странице межрегионального профсоюза медработников «Действие» в соцсетях появилось открытое заявление сотрудников ГАУЗ СО «ОДКБ», под которым стоят 113 подписей. Медики рассказали, что оклады у врачей – около 24 тысяч рублей, у медсестер – около 20 тысяч руб., у младшего медицинского персонала – 13 тысяч рублей. Сотрудники вынуждены работать на полторы-две ставки, в результате чего врач может получать на руки 40-55 тысяч в месяц, а средний медперсонал 20-30 тысяч рублей, что значительно меньше официальной статистики.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.12.19

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