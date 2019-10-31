«Деньги вкачиваем, а ничего не меняется!» Путин разнес систему первичной медпомощи и назвал причину проблем

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области заявил о недостаточности финансирования первичного звена медицины и допустил возможность ужесточения наказания за врачебные ошибки.

Глава государства напомнил о нацпроекте «Здравоохранение», который осуществляется в России, и отметил, что на него «деньги приличные очень выделяются» – 1,3 триллиона рублей до 2024 года. Однако, указал Путин, этот нацпроект сверстан таким образом, что в нем есть «и на первичку немножко» – 237 миллиарда рублей. По мнению президента, этих средств, заложенных на предстоящие 6 лет, «явно недостаточно, с учетом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения».

Путин в связи с этим отметил, что основные деньги, прежде всего, идут на борьбу с онкологией, а также на «федеральные центры, межрегиональные центры, крупные региональные лечебные заведения». «Тоже, вроде, нужные вещи», – согласился он. Но при этом указал, что «рядовой гражданин 80-85%... не ходит лечиться от рака, а ходит в свою районную поликлинику или в межрайонное какое-то учреждение», где «в ежедневном режиме должен получать качественную помощь».

Глава государства назвал причиной системных проблем в сфере здравоохранения разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти. Путин отметил, что за последние годы власти дважды подходили к вопросу улучшения ситуации в сфере здравоохранения как в целом, так и в первичном звене. По его словам, на поддержку регионов и муниципалитетов в этой сфере из федерального бюджета выделялись «приличные средства», а затем вливались дополнительные деньги, но, несмотря на это, ситуацию на местном уровне координально улучшить не удалось.

«Это системная проблема, – констатировал Путин. – И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным».

Президент пояснил, что на федеральном и часто на региональном уровне «говорят: это не наш уровень ответственности, пускай там, в городах и поселках, делают, что хотят». «А городах и поселках говорят: да мы бы сделали, что хотим, – у нас денег нет, давайте перераспределять источники финансирования. И это продолжается бесконечно», – отметил он.

Путин заявил, что необходимо принимать «какие-то системные решения», при этом не ущемляя самостоятельность муниципалитетов. «Муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень самостоятельности, этого мы не можем нарушать и не будем, – но какая-то связка между различными уровнями управления должна быть», – подчеркнул он.

Президент в ходе встречи допустил возможность ужесточения наказаний для врачей, допускающих ошибки при определении степени инвалидности и обследовании пациентов.

Как подчеркнул Путин, если министр здравоохранения Вероника Скворцова и вице-премьер Татьяна Голикова сделают ему предложение об ужесточении наказания за врачебные ошибки, он поддержит инициативу. При этом он подчеркнул, что «важно не ужесточение, а важно, чтобы наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать». Путин указал, что в действующем законодательстве уже прописано наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей. «Этим правом (наказывать – прим. ред.) располагает Росздравнадзор, и в системе ОМС такая система должна быть создана», – заявил президент. «Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», – добавил он.

Напомним, в августе Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения констатировал провал оптимизации здравоохранения в РФ. Президент заявил, что система здравоохранения в регионах продолжается находиться в кризисной ситуации и остро нуждается в модернизации.

На аналогичном совещании в октябре глава государства призвал не допускать фокусы с зарплатами медработников. Глава Минздрава Вероника Скворцова признала проблему, но решить ее удастся не раньше 2020 года.

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 31.10.19

«Великая Албания»: Тирана подтвердила общий курс с Приштиной. / В «Единой России» открестились от заявлений мэра Краснотурьинска: «Не нужно путать организацию выборов с хозяйственной деятельностью». / Городскую думу Тюмени обвинили в дедовщине. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»