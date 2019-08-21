Путин констатировал провал оптимизации здравоохранения в РФ и поставил задачу регионам

Система здравоохранения в регионах продолжается находиться в кризисной ситуации и остро нуждается в модернизации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения, состоявшемся вечером 20 августа.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал – вот в чем проблема», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, материально-техническая база поликлиник и амбулаторий состоит в основном из наследия советских времен, значительная часть зданий больниц до сих пор не «не обновлялись и капитально не ремонтировались», медучреждения оснащены устаревшим оборудованием.

Президент констатировал, что «в настоящее время в первичном звене не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч среднего медперсонала, не хватает узких специалистов».

«Люди сегодня по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку», – продолжил Путин. А «медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», – отметил он. Глава государства в связи с этим указал, что несмотря на данные официальной статистики, которые свидетельствуют о достижении целевого уровня зарплат у медработников, реальная ситуация далеко не идеальна. «Мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей – 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного», – констатировал он.

Путин также обратил внимание на проблемы с оказанием медицинской помощи жителям малых населенных пунктов и отдаленных территорий. По его словам, «вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году еще находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тысяч человек».

Президент заявил о необходимости принятия дополнительных мер для укрепления первичного звена здравоохранения. Путин поручил Минздраву и правительству проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. Президент также велел кабмину к 1 октября «подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране» и представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена. Кроме того, не позднее 1 июля 2020 года региональные власти должны подготовить программы модернизации первичного звена здравоохранения в субъектах РФ. «Третье: необходимо создать механизмы контроля за качеством этих программ и – четвертое – за ходом их реализации и исполнения», – продолжил Путин, отметив, что также необходимо «проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня».

Напомним, в июне в ходе прямой линии Путин назвал три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент счел доступность первичного звена здравоохранения. «Второе – это дефицит специалистов по конкретным направлениям. Третье – лекарственное обеспечение», – сказал президент, подчеркнув, что это основные вопросы, которые предстоит решить.

Согласно результатам апрельского опроса фонда «Общественное мнение», 53% россиян недовольны состоянием отечественной медицины. За четыре года их число выросло на 21%. Самыми острыми проблемами в здравоохранении своего региона люди чаще всего называли высокие цены на лекарства (66%) и нехватку специалистов (59%). О долгом ожидании медицинской помощи заявили 39% респондентов, об очередях, плохой организация приема пациентов в поликлиниках и больницах – 33% и росте доли платных услуг в государственном здравоохранении – 29%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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