Больницы хотят наказывать за некачественное лечение россиян

Минздрав России предложил ввести штрафы для государственных больниц за нарушение требований к порядку лечения пациентов. Министерство намерено предоставить Росздравнадзору возможность наказывать медучреждения рублем за некачественное лечение россиян. Если инициатива будет одобрена Госдумой, то больницы в случае нарушений будут выплачивать штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом говорится в подготовленном Минздравом законопроекте, сообщает газета «Коммерсантъ». Проект закона был разработан по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой от 29 декабря прошлого года, следует из пояснительной записки. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что сейчас 60% обращений граждан в Росздравнадзор связаны с доступностью и качеством медицинской помощи. К примеру, в 2017 году в ведомство поступило 47 тысяч таких жалоб. С целью снизить их количество Минздрав предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях две новые статьи, которые установят ответственность медицинских организаций за оказание некачественного лечения. В 2017 году был утвержден список критериев оценки качества медицинской помощи, которые охватывают все этапы лечения пациента: от первичного осмотра до выписки и установления инвалидности.

Согласно предложению Минздрава, Росздравнадзор сможет штрафовать клиники на сумму от 10 до 20 тысяч рублей при выявлении несоответствия качества лечения необходимым требованиям. Аналогичный штраф будет грозить должностному лицу, ответственному за нарушение.

Однако административное наказание будет применяться не во всех случаях. Больница избежит штрафа, если докажет, что ранее ее руководство обращалось в руководящий орган с предложениями о доработке практики лечения в соответствие с требованиями списка критериев оценки качества медпомощи.

По мнению экспертов, инициатива Минздрава призвана изменить ситуацию с качеством медпомощи прежде всего в первичном звене, где сейчас зафиксировано большинство проблем отечественной системы здравоохранения.

Ранее, в августе президент РФ Владимир Путина назвал провалом состояние первичного звена российского здравоохранения. «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится», – заявил глава государства. Путин констатировал, что система здравоохранения в регионах продолжается находиться в кризисной ситуации и остро нуждается в модернизации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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