Минздрав обвинили в срыве майских указов: цели не выполнены, зарплаты медикам не повысили в 50 регионах

Более половины российских регионов (50 из 85) в прошлом году не выполнили майские указы президента РФ от 2012 года о повышении средней зарплаты среднего и младшего медицинского персонала. Об этом сообщает Счетная палата России по итогам проверки исполнения бюджета в сфере здравоохранения.

Кроме того, контрольное ведомство уличило Минздрав России в невыполнении трех из пяти целевых показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения». По данным СП, министерство не обеспечило необходимые достижения по продолжительности жизни, смертности от онкологических заболеваний и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Помимо этого, контрольный орган констатировал, что ряд регионов не выполнили показатели по охвату населения медосмотрами в целях выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции, отмечается в отчете Счетной палаты.

Помимо Минздрава, проверки проводились в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), Роспотребнадзоре, Росздравнадзоре и Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова. Во всех этих организациях выявлены нарушения в сфере закупок. Речь идет о несоблюдении требований к документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушении сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте. У Росздравнадзора и Роспотребнадзора аудиторы обнаружили нарушения при использовании субсидий на выполнение госзадания.

Кроме того, в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА и Роспотребнадзоре СП выявила недостаточные показатели уровня исполнения расходов: Минздрав – 68,9%, Роспотребнадзор – 39,9%, ФМБА – 32,4%.

«Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов», – подчеркнул аудитор СП Михаил Мен. В частности, не были завершены работы и введены в эксплуатацию 4 из 12 объектов капитального строительства.

По информации Счетной палаты, ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, а Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории.

Напомним, в декабре прошлого года Высшая школа экономики выпустила исследование о выполнении майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам. Согласно выводам экспертов, власти регионов и руководители бюджетных организаций из-за отсутствия финансовых ресурсов прибегли к масштабным сокращениям персонала, чтобы подтянуть показатели указов президента РФ от 2012 года о повышении зарплат бюджетникам к президентским выборам в марте 2018 года. Такой шаг позволил чиновникам заявить о росте зарплат в медучреждениях, школах, вузах и научных организациях, тогда как фонды оплаты труда остались прежними.

В частности, по расчетам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в январе-сентябре 2018 года в России был уволен каждый третий (35,01%) представитель младшего медицинского персонала. За этот же период средняя зарплата младшего медперсонала выросла на 70,92%. Зарплаты научным сотрудникам увеличили на 90,56%, однако при этом уволили каждого десятого работника (10,29%). В учреждениях культуры среднюю зарплату подняли на 28,64%, а расстались с 8,4% сотрудниками. У сотрудников социальных учреждений зарплата выросла на 34,8%, но при этом на улицу отправили 6,33% работников.

Другим нехитрым механизмом повышения зарплат бюджетникам стал переход на неполный рабочий день. В этом случае номинальная зарплата растет, однако в реальности работники получают на руки значительно меньше. Число сотрудников, работающих неполное время, увеличилось на 7,9% в сфере образовании, на 8,6% – в здравоохранении, на 11,2% – в организациях культуры, спорта, досуга и развлечений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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