Зарплаты врачей пошли вниз, так и не достигнув целей майских указов президента

Несмотря на заверение правительства, что цели по зарплатам медиков, поставленные в майских указах 2012 года, были выполнены, статистика заставляет в этом усомниться. Российским больницам попросту не хватило бы денег на оплату труда немедицинских работников, если бы они подняли зарплаты врачам и санитарам до нужного уровня. Фактически, механизм увеличения заработков и мотивации медиков так и не был создан.

В 2012 году была поставлена цель – к 2018 году зарплаты врачей должны достичь 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров – 100%. О выполнении этого задания правительство сообщило весной 2018 года, передает РБК. В издании проанализировали данные официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru и пришли к выводу, что у 10% больниц не хватило бы денег на зарплату половине персонала в случае реального выполнения майских указов.

В настоящее время в России работает более 8 тысяч медицинских учреждений. Финансовые отчеты опубликовали 7,3 тысячи из них. Учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 клиник и больниц не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников: уборщиц, бухгалтеров и других.

В 2,3 тыс. медучреждений при выполнении указов зарплата немедицинских работников оказалась бы ниже прожиточного минимума. В 3,3 тыс. больниц оплата труда была ниже средней по региону. Полноценно оплачивать труд и врачей и другого персонала смогли бы лишь 814 клиник. «Исходя из этого можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений», – сделали вывод авторы исследования.

В свою очередь в Минздраве продолжают настаивать на том, что заданные в майских указах целевые показатели по зарплате медицинских работников за четвертый квартал 2017 года выполнены. Впрочем, в ведомстве все же признали, что цели не достигли некоторые регионы, но заверили, что целевые показатели будут выполнены до конца года. «Соответствующий уровень заработной платы иного персонала учреждений (бухгалтеры, юристы, уборщики производственных помещений и др.) обеспечивался в соответствии с трудовыми договорами работников», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Эксперты считают, что указы президента изначально были малореалистичны. Когда глава государства подписал их в 2012 году, специалисты Института здравоохранения НИУ ВШЭ подсчитали, если поставленные задачи будут выполнены в полном объеме и по всем штатным планировкам, то на заработную плату медикам придется потратить до 90% от региональных бюджетов на здравоохранение.

Руководства клиник и больниц попросту манипулировали статистикой, переводя врачей на неполную, но формально повышенную ставку. Кроме того, резкий рост зарплат был отмечен в начале 2018 года, однако затем зарплаты начали сокращаться. По словам экспертов, государству надо придумать действующий и реалистичный способ для увеличения заработков и мотивации врачей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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