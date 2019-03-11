Дыры в бюджете минздрава Забайкалья закрыли за счет медиков

Минздрав Забайкальского края снизил зарплату медикам из-за крупной кредиторской задолженности, накопленной ведомством. Об этом заявила замруководителя министерства Марина Кондратьева на оперативной совещании в понедельник, 11 марта, передает «Заб.ру».

На совещании было заявлено, что с февраля медикам выплачивается 97% зарплаты, чтобы «высвободить средства на погашение задолженности».

Кроме того, для пополнения казны региональный минздрав повысил стоимость медосмотров для предприятий с вредным производством.

В прошлом году забайкальские предприниматели массово жаловались на выросшую почти в два раза стоимость медосмотров. Цены на медосмотры для бюджетных организаций минздрав оставил на прежнем уровне. После обращения регионального бизнес-омбудсмена в антимонопольную службу стоимость данной услуги сделали единой для всех категорий работников.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 11.03.19

Дело на 34 млрд: экс-главе банка «Открытие» грозит заочный арест. / Банкир стал первым претендентом на мандат депутата гордумы Кургана. / Глава курганского села самовольно назначил себе повышенную зарплату и попал под суд. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»