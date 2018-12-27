Повышение зарплат бюджетникам обернулось увольнениями: работы лишились 35% медсестер и 10% научных работников

Власти регионов и руководители бюджетных организаций из-за отсутствия финансовых ресурсов прибегли к масштабным сокращениям персонала, чтобы подтянуть показатели майских указов президента РФ от 2012 года о повышении зарплат бюджетникам к президентским выборам в марте 2018 года. Такой шаг позволил чиновникам заявить о росте зарплат в медучреждениях, школах, вузах и научных организациях при том, что фонды оплаты труда остались прежнимм. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики.

Согласно расчетам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в январе-сентябре текущего года в России был уволен каждый третий (35,01%) представитель младшего медицинского персонала. За этот же период средняя зарплата младшего медперсонала выросла на 70,92%, приводит данные исследования издание finanz.ru.

Зарплаты научным сотрудникам увеличили на 90,56%, однако при этом уволили каждого десятого работника (10,29%). В учреждениях культуры среднюю зарплату подняли на 28,64%, а расстались с 8,4% сотрудниками.

У сотрудников социальных учреждений зарплата выросла на 34,8%, но при этом на улицу отправили 6,33% работников.

В вузах уволили 6,58% преподавателей, в организациях дополнительного образования детей – 6,8%, чтобы поднять зарплаты у первых на 38,2%, у вторых – на 18,9%.

Как отметила замдиректора «Центра развития» ВШЭ Светлана Мисихина, за первый-третий кварталы 2018 года средняя зарплата работников, повышение для которых определено майскими указами президента, выросла на 27,4% при сокращении численности этих категорий работников на 5,1%.

Другим нехитрым механизмом повышения зарплат бюджетникам стал переход на неполный рабочий день. В этом случае номинальная зарплата растет, однако в реальности работники получают на руки значительно меньше.

Число сотрудников, работающих неполное время, увеличилось на 7,9% в сфере образовании, на 8,6% – в здравоохранении, на 11,2% – в организациях культуры, спорта, досуга и развлечений.

В итоге, по данным Росстата, реальные зарплаты за январь-ноябрь 2018 года выросла на 7,4%, но реально располагаемые доходы населения снизились на 0,1% за 11 месяцев и 2,9% в ноябре в годовом выражении. Стоит отметить, реальные доходы населения падают пятый год назад.

По прогнозу Мисихиной, в 2019 году темп прироста реальной зарплаты будет намного меньше, чем в уходящем. По оценкам ВШЭ, он составит 1,5% в реальном выражении. «При прочих равных, такого темпа может оказаться далеко недостаточно для увеличения располагаемых доходов населения в реальном выражении», – констатировала эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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