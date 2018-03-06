Крымстат: зарплата врачей в Крыму – 50 тысяч рублей, крымчане: медсестра получает меньше 12 тысяч

По предварительным подсчетам Крымстата среднемесячная зарплата в Крыму в 2017 году составила 26 тысяч 312 рублей. Это на 6% выше, чем в 2016 году.

«Среди восьми регионов Южного федерального округа республика в 2017 году заняла шестое место. Наибольшая заработная плата наблюдалась в Краснодарском крае, наименьшая – в республике Калмыкия. По заработной плате мы еще, безусловно, не достигли сложившегося уровня по Южному федеральному округу, который в среднем составляет 28 тысяч 563 рубля. А в среднем по России – 39 тысяч 144 рубля», – сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми высокооплачиваемыми в Крыму являются работники финансовой и страховой сфер, где уровень зарплат доходит до 52 тысяч 838 рублей. Также высокие доходы – на уровне 43 тысяч 246 рублей, наблюдаются в отрасли добычи полезных ископаемых.

По словам Балдиной, в Крыму растут зарплаты и бюджетников: «Наибольшая среднемесячная заработная плата в социальной сфере, согласно данным за январь 2018 года, наблюдалась у врачей. Она составляет 50,5 тысяч рублей. У преподавателей высшего образования – 48,5 тысяч рублей, у научных сотрудников – 48,2 тысяч рублей», – утверждает руководитель Крымстата.

Крымчане называют другие цифры: ставка медсестры-анестезиолога в керческом онкодиспансере составляет 11 тысяч 300 рублей, говорят керчане, «голая» ставка сотрудника местного музея – 7 тысяч рублей. Столько же получают художник-реставратор и уборщица в музейном комплексе защитникам Аджимушкайских каменоломен.

По данным Балдиной, уровень безработицы в 2017 году незначительно снизился по сравнению с 2016 годом. При этом она подчеркнула, что безработица в республике отчасти носит сезонный характер, и летом существенно снижается за счет активности курортной сферы.

«На конец декабря 2017 года на учете в центре занятости состояло 6 тысяч 689 человек, численность безработных – 5 тысяч 670 человек. Это на 7,7% меньше, чем в декабре 2016 года», – сообщила Балдина. По ее словам большинство безработных крымчан – 62,6%, проживают в селах. Большая часть крымчан не имеющих работы – 62,2%, – женщины. Без работы 13,8% молодежи в возрасте до 29 лет. В среднем период безработицы в Крыму длится около четырех месяцев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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