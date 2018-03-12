«Чтобы правильно проголосовали»: экономист РАН счел резкий рост зарплат бюджетников предвыборной акцией В Кремле отрицают связь между повышением зарплат и выборами

В Кремле отказались связать существенный рост зарплат бюджетникам, о чем ранее сообщили СМИ, с президентскими выборами.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, рост зарплат сотрудников бюджетной сферы планировался в течение последних лет. «Это не сиюминутный процесс, как вы знаете. Это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних лет. Это второе», – подчеркнул чиновник, чьи слова приводят «Ведомости». При этом представитель Кремля отметил, что «рост зарплат происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы, это тоже очевидный факт, который нельзя отрицать».

Ранее сегодня РБК сообщил о серьезном росте зарплат бюджетников в последние три месяца: их размер вырос в несколько раз. Как сообщили изданию сотрудники Московской городской клинической больницы имени Боткина, их зарплаты увеличились вдвое, кроме того к празднику 8 Марта они получили премию в размере 6 тысяч рублей. В НИИ глазных болезней имени Гельмгольца зарплаты в январе-феврале выросли в 2-3 раза. У сотрудников и преподавателей МГУ имени Ломоносова зарплата увеличилась в 2,5-3 раза и составила 100-120 тысяч рублей. Повысили зарплаты и в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН): они выросли с 25-30 тысяч рублей до 80 тысяч рублей, сообщил журналистам сотрудник организации. Отметим, что о повышении зарплат перед выборами президента отчитался Росстат. Согласно подсчетам ведомства, зарплаты врачей выросли на 28%, научных сотрудников – на 37%, преподавателей вузов – на 21%.

Министр труда РФ Максим Топилин объяснил существенное повышение зарплат бюджетников исполнением указов президента Владимира Путина, принятых в мае 2012 года. «Те задачи, которые были поставлены и которые были реализованы, связаны с реализацией указов президента», – приводит слова Топилина РИА «Новости». «В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165 процентов (от средней зарплаты в регионе по итогам 2017 года – прим. ред.) вышли на 200 процентов. Ничего удивительного здесь нет», – цитирует министра «Интерфакс». Топилин пообещал, что их размер не уменьшится.

Согласно «майским указам» президента Путина, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны быть доведены до 200% от средней по региону к 2018 году, зарплаты среднего медицинского персонала и соцработников – до 100%.

Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг, в свою очередь, в комментарии НСН заявил, что в резком повышении зарплат бюджетников помимо связи с майскими указами прослеживается выборная составляющая. «Когда повышают нетвердую часть дохода, то всегда остается возможность ее снизить или отменить. Сейчас пока речь идет о надбавках, а не об окладах. И это наводит на размышления. Конечно, с одной стороны, хорошо, что дают, а не отбирают, а с другой стороны, нельзя избавиться от впечатления, что это предвыборная акция, чтобы правильно проголосовали», – отметил Гринберг.

Экономист также заявил, что перспективы зарплат бюджетников после выборов представляются ему туманными. «Как дальше пойдет, а это уже как в тумане. Вы же когда получаете премию, не можете отказаться, но просто надо иметь в виду, что это не может быть гарантировано на последующие месяцы», – заметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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