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Четверг, 15 марта 2018, 16:13 мск

Наука

Российским ученым сокращают ставки ради выполнения майских указов президента

Научные институты Сибирского отделения РАН сокращают ставки своим сотрудникам, чтобы добиться требований по повышению заработных плат, установленных майскими указами Владимира Путина. В профсоюзе говорят, что денег на увеличение зарплат ученых не хватает, а тем, кто отказывается добровольно переходить на половину ставки, грозят увольнением.

Как рассказала изданию «Тайга.инфо» глава профсоюза Сибирского отделения РАН Людмила Левченко, Федеральное агентство научных организаций разослало руководителям научных институтов письмо, в котором с отсылкой к указу президента от 7 мая 2012 года говорится, что зарплаты ученых должны в два раза превышать средние по региону.

«Руководителям всех организаций в приказном порядке сказали этот указ выполнять. В Новосибирской области, например, средняя зарплата у нас должна быть 62,5 тыс. рублей, – отметила Левченко. – Какое-то дополнительное финансирование дали, но, на самом деле, очень маленькое – в пять, а то и десять раз меньше, чем нужно».

Руководство институтов нашло выход – сотрудников переводят на неполный рабочий день, а чтобы довести зарплату до прежнего уровня, делают надбавку из дополнительных источников. «Два человека на полставки, а ставка получается формально в два раза больше, – пояснила глава профсоюза. – Но это все фальсификация».

В частности, сократили ставки сотрудников Института цитологии и генетики, Института экономики СО РАН, а также Федерального центра угля и углехимии в Кемеровской области. Всего по стране в период с 2017 по 2018 год сократили 3,4 тысячи научных сотрудников, информации конкретно по Сибирскому отделению пока нет. «Федеральное агентство по науке и образованию говорит, что нельзя сокращать сотрудников, но зарплату вы повышать должны. Как это сделать, если нет денег?» – заметила Левченко.

Более того, продолжаются и увольнения, в основном работы лишают технический персонал и пожилых сотрудников. Кандидат биологических наук Елена Пивоварова заявила, что руководство институтов оказывает давление на тех, кто не соглашается на сокращение ставки, таким также угрожают увольнением.

В профсоюзе называют главную причину возникших проблем в невыполнение правительством указа президента от 7 мая 2012 года № 599, требовавшего довести внутренние расходы на исследования и разработки в 2015 году до 1,77% ВВП. Профсоюз СО РАН обратился к главе государства с просьбой разработать график повышения расходов на фундаментальные исследования. Таким образом можно было бы выйти на прежний уровень бюджетного финансирования в размере 0,21% ВВП. Однако ответа от президента Сибирское отделение до сих пор не получило.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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