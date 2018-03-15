Российским ученым сокращают ставки ради выполнения майских указов президента

Научные институты Сибирского отделения РАН сокращают ставки своим сотрудникам, чтобы добиться требований по повышению заработных плат, установленных майскими указами Владимира Путина. В профсоюзе говорят, что денег на увеличение зарплат ученых не хватает, а тем, кто отказывается добровольно переходить на половину ставки, грозят увольнением.

Как рассказала изданию «Тайга.инфо» глава профсоюза Сибирского отделения РАН Людмила Левченко, Федеральное агентство научных организаций разослало руководителям научных институтов письмо, в котором с отсылкой к указу президента от 7 мая 2012 года говорится, что зарплаты ученых должны в два раза превышать средние по региону.

«Руководителям всех организаций в приказном порядке сказали этот указ выполнять. В Новосибирской области, например, средняя зарплата у нас должна быть 62,5 тыс. рублей, – отметила Левченко. – Какое-то дополнительное финансирование дали, но, на самом деле, очень маленькое – в пять, а то и десять раз меньше, чем нужно».

Руководство институтов нашло выход – сотрудников переводят на неполный рабочий день, а чтобы довести зарплату до прежнего уровня, делают надбавку из дополнительных источников. «Два человека на полставки, а ставка получается формально в два раза больше, – пояснила глава профсоюза. – Но это все фальсификация».

В частности, сократили ставки сотрудников Института цитологии и генетики, Института экономики СО РАН, а также Федерального центра угля и углехимии в Кемеровской области. Всего по стране в период с 2017 по 2018 год сократили 3,4 тысячи научных сотрудников, информации конкретно по Сибирскому отделению пока нет. «Федеральное агентство по науке и образованию говорит, что нельзя сокращать сотрудников, но зарплату вы повышать должны. Как это сделать, если нет денег?» – заметила Левченко.

Более того, продолжаются и увольнения, в основном работы лишают технический персонал и пожилых сотрудников. Кандидат биологических наук Елена Пивоварова заявила, что руководство институтов оказывает давление на тех, кто не соглашается на сокращение ставки, таким также угрожают увольнением.

В профсоюзе называют главную причину возникших проблем в невыполнение правительством указа президента от 7 мая 2012 года № 599, требовавшего довести внутренние расходы на исследования и разработки в 2015 году до 1,77% ВВП. Профсоюз СО РАН обратился к главе государства с просьбой разработать график повышения расходов на фундаментальные исследования. Таким образом можно было бы выйти на прежний уровень бюджетного финансирования в размере 0,21% ВВП. Однако ответа от президента Сибирское отделение до сих пор не получило.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 15.03.18

Путин рассказал о запланированных полетах на Марс и Луну. / «Человек в инвалидной коляске смог объяснить людям, что наука – это охрененно»: уральские ученые о Стивене Хокинге. / Глобальное потепление принесет в Россию экстремальные погодные явления. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»