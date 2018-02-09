До выборов президента осталось 37 дней: ученые потребовали считаться с их мнением при планировании новых производств

Челябинские ученые направили открытое обращение президенту России Владимиру Путину и главе региона Борису Дубровскому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители научного сообщества призвали власти прекратить игнорировать мнение ученых специалистов. Специальное обращение, адресованное Владимиру Путину, Борису Дубровскому и председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу было принято по итогам расширенного заседания Ученого совета Челябинского Дома ученых.

«Проанализировав текущую ситуацию в Челябинске и области, считаем, что проектирование и ввод в действие опасных производств 1-2 класса опасности, выработка стратегии развития Челябинской агломерации, а также путей и способов решения экологических проблем невозможны без привлечения научного сообщества в лице регионального Дома ученых, объединяющего экспертов, ученых с мировым именем, специалистов-профессионалов», – говорится в документе.

Пренебрежение мнение научного сообщества уже принесло отрицательные результаты, уверены участники форума. «В результате непроработанности проекта «Томинский ГОК» и отсутствия факта привлечения к нему научного сообщества к настоящему моменту сложилась абсурдная ситуация, когда производство, имеющее презумпцию опасности, протаскивается вопреки мнению граждан, – отмечают эксперты. – Экологическая емкость в Челябинске исчерпана и без проекта «Томинский ГОК», ситуация со снабжением водой города-миллионника близка к критической в виду сильной загрязненности Шешрневского водохранилища, смоговая нагрузка в городе близка к драматической».

В связи с этим участники расширенного заседания предлагают отказаться от реализации проекта строительства Томинского ГОКа ввиду «непредсказуемых экологических последствий» его деятельности, а к разработке проекта рекультивации Коркинского разреза привлечь представителей регионального научного сообщества. Также они вновь напоминают властям о существовании альтернативного проекта экономического развития Челябинской агломерации в Томинском направлении, поддержанный жителями Томинского поселения еще в июне 2016 года. А именно – создание сети сельскохозяйственных кооперативов, специализирующихся на молочном животноводстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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