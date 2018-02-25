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Воскресенье, 25 февраля 2018, 22:48 мск

Челябинск

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До выборов президента осталось 20 дней: в Челябинске продлили режим черного неба

Режим «черного неба» в Челябинске продлили еще на один день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 14 часов 26 февраля. Учитывая, что северные и восточные ветра будут хозяйничать в областном центре минимум до субботы, челябинцы рискуют провести в «компании» со смогом всю неделю.

Отметим, из 56 прошедших дней 2018 года режим «черного неба» в Челябинске действовал 60% времени.

Челябинск, Павел Зварзин

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