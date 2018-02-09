До выборов президента осталось 37 дней: Томинский ГОК будет травить южноуральцев за деньги Кремля (ВИДЕО)

РМК пытается «выбить» из федерального бюджета сотни миллиардов рублей на рекультивацию Коркинского разреза, а потратить их собирается на строительство Томинского ГОКа. Потому что собственных средств на проект у компании нет, а денег на это никто не дает. Об этом со ссылкой на источники, близкие к российскому кабинету министров, рассказал член исполнительного комитета Челябинского регионального отделения Всероссийского общественного движения «За реальные дела», экономист Владимир Гаврилов.

Под рекультивацию Коркинского разреза собственник РМК Игорь Алтушкин просит у Кремля астрономические суммы

«Г-н Алтушкин «отжал» эту тему у Струкова (владелеца Челябинской угольной компании – прим. НД), взял его проект рекультивации, увеличил его стоимость… Для чего? Как экономист и банковский аналитик скажу вам одну вещь. Денег на строительство Томинского ГОКа, пульпопровода на балансах российских предприятий (а их, я напомню, 11 штук) всей группы Алтушкина не было, нет и не предвидится. Отсюда вывод: он предложил правительству Российской Федерации выделить деньги в районе 300-400 миллиардов рублей якобы для рекультивации Коркинского разреза, и в рамках этой суммы построит Томинский ГОК, который стоит порядка 70 миллиардов. Почему я уверен в этом? Потому что я анализировал отчетность всей группы предприятий Русской медной компании. И я прекрасно знаю ситуацию с финансированием, которая складывается сейчас. Поскольку ни один зарубежный банк, ни один российский банк ни доллара, ни цента не готов выделять на строительство самого Томинского ГОКа. Ни один банк. Никто об этом не заявил до сих пор и вряд ли заявит в ближайшее время. В силу ряда причин. Не в последнюю очередь потому, что Алтушкин находится в «кремлевском списке». А к этому списку сейчас внимательнейшим образом относятся все банкиры в мире. И Боже упаси предоставить хоть один цент кредита тем людям, которые в этом списке находятся», – рассказал Владимир Гаврилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос рекультивации Коркинского разреза был поднят в 2012 году во время визита президента Владимира Путина – как раз накануне президентских выборов – в поселок Роза. Тогда на рекультивацию карьера было выделено 5 миллиардов рублей: 2 миллиарда выделил федеральный бюджет, столько же – областной, 1 миллиард рублей пообещала выделить ЧУК. К концу 2015 года угольщики засыпали в разрез около 5 миллионов кубометров грунта из запланированных 155 миллионов. И заявили, что на этом их миллиард закончился. При этом компания оценивала всю рекультивацию в 9 млрд рублей по экономичной схеме и в 27 млрд – по самой дорогой.

Теперь южноуральцам пытаются внушить, что рекультивировать разрез можно только с помощью отходов Томинского ГОКа, хотя существуют более экологичные и экономичные проекты – например, засыпать в разрез челябинскую свалку, что оценивается, максимум, в 3 млрд рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 09.02.18

В Челябинске гаишник-взяточник отделался крупным штрафом. / В Челябинске бездомный с ножом обчистил офис микрозаймов. / До -27°C: на Южный Урал возвращаются морозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»