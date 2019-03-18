Их ответ президенту: как в Челябинской области исполняют обещание Владимира Путина

В общественном движении «СтопГОК» составили доклад о преследовании активистов в 2018 году.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 9 ноября 2017 года одному из лидеров движения Василию Московцу позвонил президент России Владимир Путин. Он заверил, что в курсе проблемы и заявил, что строить комбинат без глубокого изучения его воздействия на экологию региона и широкого публичного обсуждения нельзя. В конце разговора Василий Московец обратился с просьбой поручить правоохранительным органам разобраться в ситуации с задержанием участников разрешенных одиночных пикетов. На что последовал ответ: «Василий, я поэтому и звоню, чтобы вы знали, что я в курсе. Я с задержанными разберусь сейчас. Дам команду, чтобы людей оставили в покое».

В подготовленном докладе общественники перечисляют, какие события последовали после обещания президента разобраться:

«1.

Через две недели сотрудниками полиции ОП Ленинский и ОП Центральный УМВД по Челябинску были возбуждены дела об административных правонарушениях по п.2 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении 5 активистов движения.

Несмотря на то, что все дела были прекращены в декабре 2017-го судами за отсутствием составов административных правонарушений, сотрудниками полиции были поданы жалобы в Челябинский областной суд. В феврале 2018-го все жалобы сотрудников полиции были отклонены, постановления судов I инстанции были оставлены без изменений.

2.

В марте 2018-го были расклеены листовки в отношении одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова: на листовках – фотография Сергея Белогорохова, обвинения в насилии над несовершеннолетней, а также призыв «при обнаружении в полицию не сообщать, расправиться на месте или позвонить родителям».

Практически одновременно начались нападки на семью другого лидера движения – Василия Московца: дважды обклеивали пол-Копейска листовками, в которых бывшую супругу Московца обвиняли в серьезных преступлениях.

Два уголовных дела возбуждены по по данным фактам, однако виновные лица не установлены. Результаты расследования до настоящего времени неизвестны, – говорится в докладе.

3.

2 апреля 2018-го в Екатеринбурге сотрудниками службы безопасности АО «РМК» было совершено нападение на Бориса Золотаревского и Михаила Урванцева. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен.

4.

В апреле 2018-го начался судебный процесс по рассмотрению уголовного дела Гамиля Асатуллина. После трѐх месяцев рассмотрения, дело было возвращено судом в органы следствия для производства дополнительного расследования. С 11 сентября 2017 года по 6 февраля 2018 года Гамиль Асатуллин содержался под стражей в следственном изоляторе, в период рассмотрения дела судом находился под домашним арестом.

5.

30 мая 2018 года прокурор Сосновского района Семченко возбудил дело об административном правонарушении в отношении жительницы поселка Томинский Ольги Яковец. Дело было возбуждено на основании заявления сотрудника службы безопасности АО «Томинский ГОК» Ягудина. В постановлении о возбуждении дела было указано: «20 апреля 2018 г. около 14 часов 20 минут вблизи офиса АО «Томинский ГОК» по адресу: ул. Школьная, 3, п. Томинский, имея умысел на оскорбление, выражалась в адрес Ягудина Р.Р. словами, относящимися к разряду ненормативной лексики. Своими действиями Яковец О.А. унижала честь и достоинство Ягудина Р.Р.».

9 августа 2018 года мировым судьей было вынесено постановление о прекращении этого дела за отсутствием состава правонарушения.

А 19 февраля 2019 года в доме Яковец прошел обыск с участием вооруженных бойцов СОБРа.

6.

В мае 2018 года АО «Томинский ГОК» направило в Советский и Курчатовский районные суды Челябинска заявления о взыскании судебных расходов в сумме 300тысяч рублей (по 150 тысяч в каждый из судов) к людям, подавшим иски о признании незаконным постановления администрации Сосновского района «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для размещения объекта – железнодорожные пути не общего пользования на территории Сосновского муниципального района Челябинской области». Заинтересованным лицом по делу числилось АО «РМК». Истцам было отказано в удовлетворении административного иска в полном объеме. А РМК стребовала возмещение судебных расходов с двух пенсионерок, подавших иски. По словам представителя компании, расходы возникли при подготовке к участию в деле АО «РМК» в качестве заинтересованного лица.

Лишь после вмешательства уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, которая усмотрела в ситуации признаки репрессивных мер к гражданам, которые предусмотренными законом методами отстаивают своѐ право на благоприятную окружающую среду, и публикаций в СМИ, оба заявления были АО «Томинский ГОК» отозваны, производства по ним прекращены.

7.

26 июня 2018 года прошел обыск в офисе активиста движения, юриста Владимира Казанцева

8.

23 августа 2018 года в Следственный отдел СКР по Ленинскому району Челябинска вызвали на допрос Василия Московца. Проводилась доследственная проверка по ст. 212, 280 УК РФ. В возбуждении уголовного дела отказано.

9.

12 сентября 2018 года по заявлению охранника АО «Томинский ГОК» Орлова возбуждено уголовное дело в отношении Бориса Золотаревского по ч.1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Орлов, выступающий в роли пострадавшего, заявил: «В вечернее время Золотаревский, находясь на территории АО «Томинский ГОК», действуя на почве внезапно возникших неприязненных отношений, применил ко мне физическое насилие, толкнул меня, от чего я упал и ударился левым бедром о землю, чем причинил мне физическую боль». На следующий день охранник Орлов «испытывал чувство боли» и «плохо себя чувствовал». Он обратился в ГКБ 1, где у него зафиксировали «травму четырѐхглавой мышцы и еѐ сухожилия».

Дело рассматривает мировой судья судебного участка № 2 Сосновского района Челябинской области, приговор ещѐ не вынесен.

10. В декабре 2018 года, сразу после того, как Василий Московец объявил об участии в конкурсе на должность главы Челябинска, следователь по особо важным делам ГСУ ГУВД МВД России по Челябинской области Чепрасов вынес постановление о привлечении Московца в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 33 ч.2 ст. 213. Несколько раз обвинение менялось (дополнительная квалификация по ст. 167 УК РФ, увеличение размера ущерба до 124 млн руб).

Таким образом, несмотря на озвученную президентом России позицию, преследования гражданских активистов – участников «СтопГОКа» продолжаются и даже нарастают. Лишь благодаря своему опыту, профессиональной юридической защите, а также широкой общественной поддержке, активисты, тем не менее, продолжают действовать.

В целом же, несмотря на приведенные выше факты, люди не сдаются, активность не снижают, настойчиво и умело продолжают защищать своѐ конституционное право на благоприятную окружающую среду и право на учет своего мнения при принятии решений органами государственной власти и местного самоуправления».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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