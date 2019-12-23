Вся РМК-овская рать: почему чиновники, депутаты и общественники лоббируют проект Томинского ГОКа

Русская медная компания, контролируемая иностранными оффшорными фирмами, продолжает строить в нескольких километрах от Челябинска Томинский ГОК, собираясь забирать для производственных нужд 26 миллионов кубометров в год воды из единственного питьевого источника Челябинской агломерации. Власти упорно отказываются обсуждать с общественностью «узкие места» этого проекта, игнорируя массовые протесты и возмущение горожан. «Новая газета» собрала информацию о тех чиновниках, депутатах и общественниках, кто активно лоббировал проект, «ведя» его от идеи до подготовки к запуску, а также что они за это получили. РИА «Новый День» публикует исследование коллег с сокращениями и дополнениями.

Губернаторы

Считается, что первым из глав региона Томинский ГОК поддержал Михаил Юревич: именно при нем РМК в 2012 году появилась в Томино. Но г-н Алтушкин «зашел» в Челябинскую область еще при Петре Сумине – сначала на Карабашмедь, а потом – Михеевский ГОК.

А Юревич начал продвигать его планы с особым рвением: в 2013-м в рамках Российско-Казахстанского форума презентовал проект Томинского ГОКа в рамках создания в регионе замкнутого цикла добычи и переработки меди, составляющими которого должны были стать Карабашмедь, Михеевский ГОК и Томинский ГОК. А потом начал вдохновенно рассказывать о перспективах пополнить казну за счет налогов от нового производства и решить проблемы с безработицей в отдельно взятой сельской местности.

Почему Юревич так активно продвигал проект? Есть версия, что у него есть «долька» в бизнесе – не в самом ГОКе, конечно. А, так сказать, в сопутствующих сферах. Например, в обеспечении объект инфраструктурой. Во всяком случае, интерес соседа г-на Алтушкина по Лондону к его проекту так велик, что Юревич пожертвовал даже столь необходимой ему тогда депутатской неприкосновенностью (в числе прочего, и поэтому он так стремился в 2016 году избраться в Госдуму «хоть от какой-нибудь партии»).

«Юревич обратился к нам за поддержкой. Он хотел, чтобы «Яблоко» выдвинуло его по одномандатному округу в Челябинске, – цитирует «Новая газета» председателя региональной фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Андрея Талевлина. – «Яблоко» уже тогда на съезде выступило с заявлением против Томинского ГОКа, поэтому Юревичу было поставлено условие, чтобы он осудил этот опасный проект». Экс-губернатор категорически отказался.

Пришедший ему на смену Борис Дубровский поначалу заявил: «Мы заинтересованы в инвесторах, но если существуют серьезные риски, я не буду стоять в стороне. Я обращаюсь к гражданской ответственности инвесторов, постоянно задавайте себе вопрос: «То, в чем я участвую сегодня, – буду ли я этим гордиться в будущем?»

Но уже через 2 года кардинально изменил свою позицию, правда, первое время, стараясь это не афишировать. А в последний год своего «правления» открыто поддерживал РМК.

Нынешний губернатор Алексей Текслер не спрятал бы свое отношение к Томинскому ГОКУ, даже если бы захотел: именно он, будучи замминистра энергетики РФ, согласовал проект рекультивации угольного разреза с помощью закладочного материала из хвостов обогащения Томинского ГОКа, а одним из первых документов, подписанных им в роли ВРИО губернатора Челябинской области, касался вырубки лесов под строительство трубопровода перекачки отходов этого обогатительного производства. Напомним, президент Путин сменил Дубровского на Текслера 19 марта, 20 нового главу региона представили общественности, а уже 22 марта он поставил свою подпись под распоряжением №274-р, согласно которому разрешается строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в границах особо охраняемых природных территорий. А 26 марта появилось постановление правительства Челябинской области № 131-п от 26 марта 2019 года, тоже подписанное Текслером, изменившее границы лесопарковой зоны Шершневского лесничества, что сделало возможным прокладку пульпопровода для складирования отходов Томинского ГОКа в Коркинский разрез. Леса, вышедшего за пределы новой границы лесопарковой зоны, уже нет – его вырубили.

Чиновники рангом помельче

Челябинские градоначальники – Сергей Давыдов, Евгений Тефтелев, Владимир Елистратов – Томинский ГОК официально не поддерживали, прикрываясь тем, что площадка строительства не входит в территорию города, но с удовольствием принимали «подарки» от РМК в виде спонсирования праздников и прочего. И всеми правдами и неправдами не давали противникам строительства митинговать в центре города, привлекая внимание горожан и прессы.

Отбить Томинский ГОК от протестующих общественников пытались и первый заместитель начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин, и первым замминистра экологии Ирина Харина, и вице-губернатор Олег Климов. Последний даже назвал тех, кто противится строительству ГОКа (а таких около 200 тысяч, если судит по количеству подписей, переданных в администрацию президента России, «не население, а группировка».

Олег Грачев, доросший от помощника Юревича в Госдуме до первого вице-губернатора, помогавший пиарить проект ГОКа и принесенный своим в боссом в жертву из-за череды скандалов, разразившихся в ходе «конфликта Юревича с судебно-силовой группировкой в регионе и противостояния с хозяином Электрометаллургического завода Александром Аристовым», довольно быстро нашел новое место работы – вице-президентом РМК по региональному развитию в Челябинской области.

Еще один отставной пиарщик – пресс-секретарь экс-губернатора Дубровского Дмитрий Федечкин, лишившийся работы из-за отставки шефа, тоже пристроился на РМК, возглавив департамент по связям с общественностью.

А пару недель назад компания Алтушкина «подобрала» еще одного челябинского «отставника» – Сергея Морева, уволенного с поста главного федерального инспектора по Челябинской области. Кстати, в этой должности – федерального инспектора – Морев часто посещал объекты РМК в Коркино, объясняя это изучением проблемы складирования отходов из Томинского ГОКа в Коркинский разрез. И никаких особых проблем в этом не видел.

«В общем, будет неудивительно, если до момента публикации этого текста в РМК перейдет очередной челябинский чиновник. Или, наоборот, кто-то из Русской медной компании перейдет на работу в правительство области», – отмечает «Новая газета».

Последний вариант, кстати, вполне возможен: назначил же Дубровский в 2014 году министром экологии руководителя отдела природопользования ЗАО «Русская медная компания» Ирину Гладкову: она занималась строительством Томинского ГОКа как до этого назначения, так и после. Например, в 2016 году заказала аудит проекта Томинского ГОКа в екатеринбургском Уральском государственном горном университете, который за два года до этого был реконструирован за деньги РМК.

Гладкову тоже пришлось уволить из-за скандала, но дело ее живет.

Депутаты

На выборах депутатов в районные собрания Челябинска РМК пыталась провести своего человека – помощника советника президента Челябинского обособленного подразделения АО «Русская Медная Компания» Максима Зубкова. Тот, правда, свою принадлежность к компании не светил – шел как самовыдвиженец. И должен был вслед за районным получить мандат депутата Гордумы. Но Зубков выборы проиграл.

Поэтому пока строителям ГОКа приходится ограничиваться неочевидной поддержкой депутатов разных уровней.

Например, Андрей Талевлин заявляет, что лидер местных «жириновцев» и депутат Госдумы Виталий Пашин писал доносы на активистов движения против строительства ГОКа: «В 2015 году я сам видел подпись Пашина под заявлением в прокуратуру против движения «За природу», – говорит Талевлин. Движение, выступавшее против Томинского ГОКа, было признано судом Челябинска иностранным агентом, а годом позже – ликвидировано «за нарушение закона об иностранных агентах».

Любопытную позицию занимает региональное отделение КПРФ: несколько лет назад коммунисты заявили, что организуют референдум по Томинскому ГОКу, но все закончилось постыдным провалом. Несколько раз инициативная группа (коммунисты тогда начинали уже охладевать к проблеме Томинского ГОКа) подавала документы, и несколько раз их отклоняли по формальным причинам. Тогда депутат (теперь уже бывший) городской Думы Константин Нациевский объяснял неблагосклонность избиркомов тем, что оргработу взяли на себя представители КПРФ, а в подаваемых ими документах придираются к каждой запятой. Правда, так и не пояснил, что помешало профессиональному юристу грамотно составить документ с юридической точки зрения и найти нормального корректора, который бы правильно расставил запятые и убедился, что орфографических ошибок нет.

В общем, идею референдума коммунисты провалили. А пару лет назад, когда одному из активистов движения «СТОП ГОК» Василию Московцу позвонил президент Путин и тема вновь вышла на политический уровень, попытались вместе с ЛДПР «перехватить» у общественников повестку. Но сделали это столь «изящно», что историю можно публиковать в «учебниках политтехнологов» в рубрике «Так делать нельзя. Никогда».

После этого коммунисты и вовсе начали переходить на другую сторону. По словам Василия Московца, председатель челябинского отделения партии Игорь Егоров, ранее выступавший против Томинского ГОКа, изменил свою позицию во время депутатской поездки на Михеевский ГОК – еще одно предприятие РМК. «Для себя лично я вынес, что это современное производство, а не пережитки прошлого», – заявил Егоров, еще не уехав с объекта.

Парламентарий от КПРФ Михаил Махов в 2018 году учредил экологическую организацию «Антисмог». По мнению противников ГОКа, ее появление размыло экологический протест в области: если раньше люди боролись конкретно против Томинского ГОКа, то с появлением Махова гражданская активность стала смещаться на проблему «экологии вообще».

А член фракции «Справедливой России» в ЗСЧО Анатолий Еремин с 2014 года и вовсе является официальным советником президента РМК. Но у этой партии есть и другие «успехи». Например, открыто поддерживает строительство Томинского ГОКа лидер челябинских «эсеров» и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Еще в 2016 году на встрече с избирателями он заявлял, что производство неопасно, и предлагал всем убедиться в этом… съездив на Михеевский ГОК. «Интересно, Валерий Карлович действительно не понимает, что хвосты в хвостохранилище Михеевского ГОКа и хвосты предполагаемого Томинского ГОКа во взаимодействии с cамовозгорающимся углем Коркинского разреза – это совсем не одно и то же?» – отмечали тогда в «Стоп ГОКе».

Общественники

В Челябинской области в последние годы появилось немало экологических движений, репутация части из которых неоднозначна.

Тот же «Антисмог» обвиняли в прямом сотрудничестве с РМК: в частности, с подобным заявлением выступал один из лидеров инициативной экологической группы «Челябинск, дыши!», бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков. Впрочем, и самого Сандакова можно было бы заподозрить в сомнительных связях, если вспомнить, как восторженно отзывались об его инициативе «Челябинск, дыши!» после ее презентации открытые лоббисты Томинского ГОКа. Лидеры экологической организации «Время Че» Феликс Панов и экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков, поддерживающие версию о полной безвредности Томинского ГОКа, значительно продвинулись в карьере: первый стал членом Общественной палаты РФ, второй –получил место в министерстве экологии Челябинской области.

Наконец, наш список был бы неполным без председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, летом текущего года возглавившего Координационный совет по экологии при губернаторе Челябинской области.

Он внезапно решил приостановит членство в совете лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца. Причиной стало уголовное дело, возбужденное в отношении Московца в декабре 2018 года, после того, как он заявил о желании баллотироваться на пост мэра Челябинска. Об этом уголовном деле говорили весь год, но Исмаилов, якобы, узнал о нем только месяц назад и встревожился: «На мой взгляд, данный факт создает существенные риски возникновения репутационного ущерба для нашего совета. Мы, разумеется, не можем этого допустить», – заявил он. И добавил: «Я самостоятельно принял это решение. У меня есть возможность это делать». Кстати, сам совет работать толком еще не начал.

В знак солидарности с Московцом о приостановке своего членства в координационном совете объявил другой противник Томинского ГОКа, лидер движения «Челябинск, дыши!» Дмитрий Закарлюкин.

Эко-активисты считают, что в регионе началась новая кампания против противников горно-обогатительного комбината, так как проект Томинского ГОКа переходит в завершающую стадию: предприятие может начать работу уже в начале следующего года, пишет «Новая газета».

Между тем, даже губернатор Челябинской области Алексей Текслер не может точно сказать, есть разрешение на строительство ГОКа или нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.12.19

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