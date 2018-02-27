Челябинский «АнтиСМОГ» заподозрили в сотрудничестве с РМК

Эко-активисты заподозрили группу «АнтиСМОГ» в сотрудничестве с Русской медной компанией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с подобным заявлением выступил один из лидеров инициативной экологической группы «Челябинск, дыши!», бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков.

«Сразу после создания экологической группы «Челябинск, дыши!», в Челябинске появилась «организация» «АнтиСМОГ», – экс-чиновник в социальных сетях. – Это организация, учрежденная неким Маховым (человек, получивший депутатский мандат челябинских коммунистов в обмен на финансирование выборов КПРФ) на деньги РМК».

По словам общественника, задача новосозданной группы – дискредитировать экологический протест. О связях же организации с Русской медной компанией, намеревающейся построить в десятке километров от Челябинска и Шершневского водохранилища Томинский горно-обогатительный комбинат, свидетельствует то, что «они размещают дорогую наружную рекламу, их раскручивают СМИ, которые на контракте РМК».

«Они умышленно копируют наши действия с целью сбить людей с толку, – заявляет Николай Сандаков. – Мы объявляем народный сход – они тут же народный сбор, мы презентацию – они пресс-конференцию».

Появление движения «АнтиСМОГ», действительно, с самого начала вызвало определенные вопросы среди экологов-активистов. Не осталось незамеченным, что лидер новой организации Михаил Махов в ходе встреч рабочей группы по проблемам Томинского ГОКа, проходящих под эгидой Общественной палаты Челябинской области, сначала пытался перенести акцент с угроз, которые несет появление недалеко от Челябинска нового вредного производства, на роль действующих промышленных предприятий.

А впоследствии депутат и вовсе обнаружился в окружении представителей РМК и им сочувствующих, оказывая (пусть опосредованно) поддержку проекту Томинского ГОКа. Например, во время одной из встреч г-н Махов рассказал, как в его присутствии некий незнакомый ему лично журналист выдумал историю о вредоносности отходов производства Михеевского ГОКа, а он, депутат, героически этому противостоял. Якобы, молодой человек заявил, что, как только он ступил на «черный песочек» (отходы ГОКа), у него разъело шнурки. На что Михаил Махов указал на свои нетронутые импортные туфли, заявив, что в них-то он и ходил по тому «песочку». Так и рождаются всевозможные мифы, подвел итог депутат ЗСО.

Правда, если судить по хронологии событий, «АнтиСМОГа» презентовался на неделю раньше группы «Челябинск, дыши» (а зарегистрирована организация, по словам г-на Махова, была в декабре прошлого года). И ряд заявлений, прозвучавших на представлении последней, можно было принять за очень грамотный ответ, адресованный «АнтиСМОГу». Так, на заявление г-на Махова о приобретении передвижной лаборатории мониторинга качества атмосферного воздуха последовало утверждение, что лаборатории такие бесполезны, если трубы предприятий не оснащены датчиками выбросов. А на призыв дружить, обращенный ко всем экологическим организациям, в «Челябинск, дыши!» ответили предложением создать координационный совет экологических движений.

Так что вопрос – кто с кем и за что борется? – пока остается открытым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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