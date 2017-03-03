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Челябинск

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По одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска на три недели закроют движение

15:21 По одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска на три недели закроют движение / Из-за ремонтных работ до конца марта закроют движение по одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска

Спецпроект РИА "Новый День"
Жительница Златоуста ответит за спаивание несовершеннолетних

15:14 Жительница Златоуста ответит за спаивание несовершеннолетних / Жительница Златоуста будет привлечена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему подростку

Главные темы

Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка

15:04 Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка / Арестантка следственного изолятора в Челябинске могла заразить ВИЧ сотрудницу учреждения

На Южном Урале коммунальщики и строители «объявили войну» газовым сетям (ФОТО) / И чуть не спалили дом

14:47 На Южном Урале коммунальщики и строители «объявили войну» газовым сетям (ФОТО) / И чуть не спалили дом

Челябинка получила условный срок за память о сожителе

14:41 Челябинка получила условный срок за память о сожителе / Челябинка получила год условно за подарок сожителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, однажды вечером челябинка опоздала на маршрутку и решила скоротать ночь в здании челябинского железнодорожного вокзала

В Челябинской области хулиган напал на БМВ с топором

13:42 В Челябинской области хулиган напал на БМВ с топором / В Карабаше хулиган набросился на БМВ с топором. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одной из баз отдыха у озера Увильды

Челябинск в лицах
Следователи проверяют, не участвовал ли подросток, упавший с 8 этажа, в «группах смерти» (ВИДЕО)

13:36 Следователи проверяют, не участвовал ли подросток, упавший с 8 этажа, в «группах смерти» (ВИДЕО) / В Челябинске следователи проверят интернет-переписку школьника, упавшего с балкона многоэтажки

Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО)

12:35 Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО) / В Южноуральске почти месяц не могут найти школьник, сбежавших с уроков

На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом

11:12 На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом / В 2016 году в Челябинской области резко выросла заболеваемость клещевым энцефалитом

Последние новости

Другие темы

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Национализация Донбасса: для кого и для чего / Конец «Минска» и начало новой истории народных республик?

В Кировграде отравилась газом семья, в том числе двое детей

В Кировграде отравилась газом семья, в том числе двое детей / По предварительной информации, 2 марта в полицию поступила информация об отравлении газом семьи – женщины 1981 г.р., и двоих детей, 2 и 13 лет, в одной из квартир многоквартирного дома в Кировграде

В Каменске-Уральском сошли с рельсов 8 вагонов с углем

В Каменске-Уральском сошли с рельсов 8 вагонов с углем / На Среднем Урале проводится проверка по факту схода грузовых вагонов. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ЧП случилось сегодня около 15:00 на железнодорожной станции «Кунавино» под Каменском-Уральским

Чеченцев бесит крест в Аргунском ущелье в память о псковских десантниках / «Это все равно, что Басаеву поставить памятник в Буденновске»

Чеченцев бесит крест в Аргунском ущелье в память о псковских десантниках / «Это все равно, что Басаеву поставить памятник в Буденновске»

В Екатеринбурге выставлены снимки политзаключенных из архивов КГБ (ФОТОРЕПОРТАЖ) / «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVI

В Екатеринбурге выставлены снимки политзаключенных из архивов КГБ (ФОТОРЕПОРТАЖ) / «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVI

Уральские литейщики приступили к отливке «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. За свой счет / ВИДЕО

Уральские литейщики приступили к отливке «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. За свой счет / ВИДЕО

Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом / «Мы не поняли, насколько Крым важен для РФ»

Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом / «Мы не поняли, насколько Крым важен для РФ»

В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой

В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой / Прокуратура Екатеринбурга, СКР и полиция проводят проверку по факту инцидента, когда из машины скорой помощи высадили семилетнего мальчика с высокой температурой. Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно предварительной информации, вечером 1 марта родители заболевшего ребенка вызвали на дом скорую помощь

Выйду – и завершу начатое: в Минске вынесли приговор по делу о резне бензопилой / Студенту-убийце дали 15 лет тюрьмы

Выйду – и завершу начатое: в Минске вынесли приговор по делу о резне бензопилой / Студенту-убийце дали 15 лет тюрьмы

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В Таиланде пропавший российский турист найден в море живым / Мужчина сутки провел в воде

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Денис Паслер может возглавить «Т Плюс» в следующий понедельник / В ближайший понедельник, 6 марта, состоится заседание совета директоров «Т Плюс», на котором может быть принято решение о назначении Дениса Паслера генеральным директором.

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Главе Верх-Исетского района предъявлено обвинение в получении взятки / Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области предъявил 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»)

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