На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом

03.03.17 11:12

В 2016 году в Челябинской области резко выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, от клещевого энцефалита в 2016 году в регионе скончалось три человека. Общее число заболевших выросло в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. Всего в прошлом году от укусов клещей пострадали 15 тысяч 882 человека, при этом обращаемость населения увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом.