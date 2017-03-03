Оранжевая угроза Южный Урал остается в числе взрывоопасных регионов
Челябинская область вошла в число 13 регионов с наиболее неблагополучным уровнем социально-экономической и политической напряженности. Таковы итоги очередного рейтинга, составленного Комитетом гражданских инициатив.
Избыточный дефицит Альтернативный взгляд на качество жизни
Мы врем себе и друг другу, жалуясь на низкий уровень жизни. Ибо давно живем в обществе перепотребления – удовлетворения чрезмерного, превышающего нормальные человеческие нужды «аппетита», крайне вредного для каждого из нас и приводящего к обесцениванию поглощаемого.
15:04 Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка / Арестантка следственного изолятора в Челябинске могла заразить ВИЧ сотрудницу учреждения
Слегка серый Кинопятница РИА «Новый День»
В первый весенний уикенд челябинские киноманы могут посмотреть документальный футбол, мистический триллер, фестивальный мульт-мюзикл и европейскую инди-анимацию.
Самые крутые слухи недели Весеннее обострение
Весна на Южном Урале, как и 100 лет назад, начинается с активизации борьбы за всякие высокие должности и доходные бизнесы, а также поиска лучшей доли.
14:41 Челябинка получила условный срок за память о сожителе / Челябинка получила год условно за подарок сожителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, однажды вечером челябинка опоздала на маршрутку и решила скоротать ночь в здании челябинского железнодорожного вокзала
Правительство, добивающее Россию Спецпроект РИА «Новый День» «Государство и революция»
Февральская революция победила быстро и легко – это если говорить о свержении самодержавия. Но ведь смысл революции не в том, чтобы кого-нибудь свергнуть, а в том, чтобы устранить препятствия для развития общества. Царь ушёл, а проблемы остались, и теперь их предстояло решить.
12:35 Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО) / В Южноуральске почти месяц не могут найти школьник, сбежавших с уроков
По одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска на три недели закроют движение
Из-за ремонтных работ до конца марта закроют движение по одной из улиц частного сектора в Калининском районе Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи со строительством канализационного коллектора на участке улицы Актюбинской от улицы Партизанской до Кутаисской будет прекращено движение автомобилей с 8:00 6 марта до 22:00 27 марта. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook Напомним, ранее сообщалось о...
Национализация Донбасса: для кого и для чего / Конец «Минска» и начало новой истории народных республик?
Жительница Златоуста ответит за спаивание несовершеннолетних
Жительница Златоуста будет привлечена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему подростку. В отношении гражданки уже открыто уголовное производство. Такие данные приводит пресс-служба челябинской областной прокуратуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина продала несовершеннолетнему покупателю бутылку пива с содержанием спирта 4,0%. Это произошло еще 27 января этого года в Златоусте (Челябинская область).
В Каменске-Уральском сошли с рельсов 8 вагонов с углем / На Среднем Урале проводится проверка по факту схода грузовых вагонов. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, ЧП случилось сегодня около 15:00 на железнодорожной станции «Кунавино» под Каменском-Уральским
Сотрудницу челябинского СИЗО могла заразить ВИЧ арестантка
Арестантка следственного изолятора в Челябинске могла заразить ВИЧ сотрудницу учреждения. Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года в СИЗО №3 арестованная дамочка подралась с сокамерницей. Когда девиц разняли и решили увести зачинщицу потасовки, она выхватила у одной из сотрудниц учреждения щуп для проведения обысков и начала кидаться на конвоиров. Сотрудница ГУФСИН попыталась отобрать щуп, но дебоширка ее покусала.
В Екатеринбурге выставлены снимки политзаключенных из архивов КГБ (ФОТОРЕПОРТАЖ) / «Архивные дела», ЧАСТЬ XXVI
На Южном Урале коммунальщики и строители «объявили войну» газовым сетям (ФОТО) И чуть не спалили дом
В Челябинской области более полусотни домов остались без голубого топлива из-за повреждений газовых сетей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошел накануне днем в центре Усть-Катаве. Водитель мусоровоза сбил газовую трубу, проходящую возле домов на улице Комсомольской. Металлическая конструкция рухнула на землю, перегородив проезд автомобилям. В результате происшествия четыре многоквартирных дома временно отключили от газоснабжения.
Британский эксперт: Лондон «перегнул палку» с Россией и Крымом / «Мы не поняли, насколько Крым важен для РФ»
В Екатеринбурге из машины скорой помощи высадили 7-летнего мальчика с температурой / Прокуратура Екатеринбурга, СКР и полиция проводят проверку по факту инцидента, когда из машины скорой помощи высадили семилетнего мальчика с высокой температурой. Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно предварительной информации, вечером 1 марта родители заболевшего ребенка вызвали на дом скорую помощь
Челябинка получила условный срок за память о сожителе
Челябинка получила год условно за подарок сожителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской транспортной прокуратуры, однажды вечером челябинка опоздала на маршрутку и решила скоротать ночь в здании челябинского железнодорожного вокзала. У входа на вокзал ее остановили полицейские, потребовали на досмотр личные вещи и в пачке из-под сигарет обнаружили охотничье патроны. По словам женщины, патроны 3 года назад подарил ей сожитель, чтобы та могла их продать или обменять.
Выйду – и завершу начатое: в Минске вынесли приговор по делу о резне бензопилой / Студенту-убийце дали 15 лет тюрьмы
В Челябинской области хулиган напал на БМВ с топором
В Карабаше хулиган набросился на БМВ с топором. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на одной из баз отдыха у озера Увильды. Приехавшая молодая семья оставила иномарку на охраняемой парковке. Вернувшись утром, хозяин авто был шокирован: капот БМВ был изрублен, из крышки торчал топор. Ущерб оценили в более чем 600 тысяч рублей. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook Каким образом злоумышленнику удалось попасть на территорию парковки, не известно.
Премьера спектакля про Чеченскую войну, выставка о любви, Дельфин и Веничка Ерофеев / 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге (ФОТО)
Следователи проверяют, не участвовал ли подросток, упавший с 8 этажа, в «группах смерти» (ВИДЕО)
В Челябинске следователи проверят интернет-переписку школьника, упавшего с балкона многоэтажки. Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло днем 2 марта в жилом комплексе «Александровский» на северо-западе южноуральской столицы. Возле одного из домов по улице Бейвеля прохожие обнаружили в сугробе 13-летнего мальчика, упавшего с 8 этажа жилого дома. Пострадавший находился в сознании, с травмой головы и переломом бедра ребенка доставили в больницу. По факту случившегося организована доследственная проверка.
Южноуральская полиция почти месяц ищет школьниц, сбежавших с уроков (ФОТО)
В Южноуральске почти месяц не могут найти школьник, сбежавших с уроков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летняя Дарья Койнова и 13-летняя Карина Иваненко пропали 6 февраля. В тот день воспитанницы МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Южноуральска сбежали с уроков в школе №2. С тех пор их никто не видел. Сотрудники межмуниципального отдела полиции «Южноуральский» обращаются к жителям области с просьбой помочь в поиске школьниц.
Российские ученые синтезировали лекарство от всех видов и стадий рака / Но пока не получили средства на клинические испытания
На Южном Урале вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом
В 2016 году в Челябинской области резко выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, от клещевого энцефалита в 2016 году в регионе скончалось три человека. Общее число заболевших выросло в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. Всего в прошлом году от укусов клещей пострадали 15 тысяч 882 человека, при этом обращаемость населения увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом.
Главе Верх-Исетского района предъявлено обвинение в получении взятки / Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области предъявил 52-летнему главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко обвинение по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»)
ЦРУ обнародовало секретные данные о Челябинской области (СКРИН)
Центральное разведывательное управление США рассекретило данные о городах и производствах Южного Урала. Как передает корреспондент агентства «Новый День», масса документов о военном потенциале Челябинской области времен холодной войны длительное время хранилась под грифом «секретно» в архивах ЦРУ. Ранее эти документы были доступны для просмотра лишь в Национальном архиве в штате Мэриленд. В настоящий момент иллюстрации, карты, схемы и другие материалы о...
Назначен новый генеральный директор Уралвагонзавода / Новым главой научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» вместо Олега Сиенко назначен Александр Потапов
Оранжевая угроза: Южный Урал остается в числе взрывоопасных регионов
Челябинская область остается в числе потенциально взрывоопасных регионов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам второго полугодия 2016 года Челябинская область вошла в число 13 регионов с наиболее неблагополучным уровнем социально-экономической и политической напряженности. Таковы итоги очередного рейтинга, составленного Комитетом гражданских инициатив. Отметим, что по итогам января-июня 2016 года Южный Урал также был в числе регионов повышенной напряженности, которых тогда насчитывалось 9.
У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года / Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности
В Башкирии столкнулись фура и маршрутка, ехавшая в Ашинский район: два человека погибли, больше десяти в больнице (ФОТО)
В Башкирии устанавливаются подробности аварии грузовика и микроавтобуса, ехавшего в Челябинскую область. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по республике Башкортостан, авария произошла вчера, 2 марта, около 17:30 минут на 1505 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, водитель автобуса «Пежо», следовавшего по маршруту Уфа – Малояз (Ашинский район), двигаясь в сторону Челябинской области, не справился с управлением,...
На запасной скамейке / Как «комаровцы» разгромили «собянинцев» в домашнем матче за дорожные миллиарды
Экс-начальник южноуральской железнодорожной станции ответит в суде за взятки
В Челябинской области бывший начальник железнодорожной станции предстанет перед судом за взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Кыштым, обвиняемого в незаконном получении от представителей юридических лиц денег в качестве коммерческих подкупов и взяток.
Навальный обвинил Медведева в создании «подпольной империи» / И напомнил всем о своих президентских амбициях
Избыточный дефицит: альтернативный взгляд на качество жизни Авторская колонка Марины Краенко
Мы врем себе и друг другу, жалуясь на низкий уровень жизни. Ибо давно живем в обществе перепотребления – удовлетворения чрезмерного, превышающего нормальные человеческие нужды «аппетита», крайне вредного для каждого из нас и приводящего к обесцениванию поглощаемого. Конечно, переизбыточность существовала во все времена, но прежде была развращающей привилегией немногих. Сегодня же потреблять более того, что возможно усвоить, стало нормой для большинства.
Скандал! Обманутые дольщики в Чите получили счет за капремонт в недостроенном доме / Обманутых дольщиков в Чите заставляют платить за капитальный ремонт в недостроенном жилом доме
Слегка серый. Кинопятница РИА «Новый День»
В первый весенний уикенд челябинские киноманы могут посмотреть документальный футбол, мистический триллер, фестивальный мульт-мюзикл и европейскую инди-анимацию. Зверопой 2 марта в российский прокат вышел полнометражный музыкальный мультфильм о зверином шоу-бизнесе от американской студии Illumination Entertainment, уже известной по анимационным блокбастерам «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных». События картины разворачиваются в городе говорящих зверей. Главный герой – коала Бастер заведует музыкальным театром.
03 марта ожидаются следующие события – Челябинск
03.03.2017, пятница 10:30 Челябинск – Пресс-тур в челябинскую областную больницу и детскую областную больницу, приуроченный к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, для освещения работы современных Центров слуха (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27 ) 11:00 Челябинск – Круглый стол «Баланс интересов между производителем, торговыми сетями и покупателями – залог эффективного развития рынка продовольственных товаров в Челябинской области» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул.