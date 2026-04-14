В Челябинской области за первый квартал на 60 процентов выросло количество взяток

В Челябинской области в первом квартале 2026 года на 59,9 процента выросло количество случаев взяточничества.

Такие данные публикует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кроме того, на 33,3 процента выросло количество выявленных преступлений в бюджетной сфере, на 31,2 процента – количество выявленных преступлений в сфере реализации национальных проектов. В числе лиц, причастность которых к совершению коррупционных преступлений доказана, – главы муниципальных образований и их заместители, а также руководители государственных и муниципальных органов власти, уточняют в полиции.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области напоминает: граждане, которых вынуждают к даче взятки либо к совершению иного коррупционного преступления, могут незамедлительно сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или через официальный сайт ведомства. Законодательством Российской Федерации предусмотрено освобождение заявителя от уголовной ответственности при условии добровольного сообщения о таком факте.

Челябинск, Елена Васильева

