В Карабаше устранили аварию на тепловых сетях

Власти отчитались об устранении аварии на тепловых сетях в Карабаше.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, по состоянию на вечер текущего дня теплоснабжение восстановлено во всех ранее отключенных многоквартирных домах города Карабаша.

Вместе с тем, в отдельных квартирах тепло пока поступает не в полном объеме, отметили чиновники. Сотрудники управляющих организаций продолжают адресные работы по поэтапному восстановлению циркуляции и обеспечению полноценного отопления во всех квартирах. Работы ведутся по заявкам жителей и по результатам обходов.

Кроме того, продолжают обходы волонтеры, уточняющие температурный режим в каждой квартире. В случае необходимости каждый житель сможет оставить свою заявку, которая будет устранена силами управляющей компании, заверили областные чиновники.

Напомним, авария произошла в Карабаше 20 января. На следующий день при запуске системы прорвало трубопровод. В результате без отопления остались два микрорайона города (31 многоквартирный дом, 7 торговых объектов, школа и детский сад). После того, как жители попытались использовать для обогрева квартир электронагреватели, из-за превышения нормативных нагрузок на трансформаторные подстанции в некоторых домах отключилось электричество. Также, по словам горожан, начались проблемы с холодной водой.

Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении неустановленных сотрудников администрации Карабаша уголовного дела по признакам халатности. По версии следствия, чиновники не приняли своевременных мер по надлежащему теплоснабжению жилых домов и социальных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

