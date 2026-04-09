Мошенники придумали схему обмана с записью сообщений в поддержку СВО

В киберполиции предупредили о новой схеме мошенников с якобы сообщениями в поддержку героев специальной военной операции. Злоумышленники после взлома аккаунтов в мессенджерах связываются с пользователями от имени их знакомых и предлагают записать голосовое сообщение в поддержку участников СВО. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Для записи сообщения нужно перейти по фишинговой ссылке и ввести данные в регистрационную форму.
Переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для серьезной многокомпонентной атаки, указали в киберполиции.
Правоохранители отметили, что подобные обращения рассчитаны на доверии, эмоциональную реакцию и отсутствие дополнительных проверок.
Москва, Наталья Петрова
