Челябинец пытался зарубить мачете бывшую жену и ее нового мужчину

Челябинец пойдет под суд за попытку убить свою бывшую жену и ее нового мужчину.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в пять утра 31 октября 2025 года 37-летний мужчина, у дома № 2В по ул. Румянцева, напал с мачете на свою бывшую и нанес 34-летней пострадавшей 16 ударов по различным частям тела. Кроме того, не менее 49 ударов мачете он нанес ее 39-летнему сожителю.

Убить своих жертв обвиняемый не смог потому, что остановили очевидцы и прибывшие на место полицейские.

Потерпевшие с травмами были доставлены в отделение реанимации медицинского учреждения, где им была оказана помощь.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

