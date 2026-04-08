Челябинец пытался зарубить мачете бывшую жену и ее нового мужчину

Челябинец пойдет под суд за попытку убить свою бывшую жену и ее нового мужчину.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в пять утра 31 октября 2025 года 37-летний мужчина, у дома № 2В по ул. Румянцева, напал с мачете на свою бывшую и нанес 34-летней пострадавшей 16 ударов по различным частям тела. Кроме того, не менее 49 ударов мачете он нанес ее 39-летнему сожителю.
Убить своих жертв обвиняемый не смог потому, что остановили очевидцы и прибывшие на место полицейские.
Потерпевшие с травмами были доставлены в отделение реанимации медицинского учреждения, где им была оказана помощь.
Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Елена Васильева
