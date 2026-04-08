В Челябинске стеклянная банка спровоцировала пожар в жилой многоэтажке

В Челябинске стеклянная банка спровоцировала пожар в жилом доме
как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире на девятом этаже дома на улице Чичерина 8 апреля. После того, как на месте инцидента поработали сотрудники службы дознания наиболее вероятной причиной возгорания была названа фокусировка солнечных лучей на полу в комнате.
По уточненным обстоятельствам: на балконе квартиры, на открытом стеллаже хранилась стеклянная тара, банки сработали по типу линзы. В МЧС отмечают, что это уже не первый пожар в регионе из-за подобной причины и призывают быть внимательным – не хранить на открытом солнце стеклянные банки.
Челябинск, Елена Васильева
