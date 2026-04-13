В Миассе в квартире взорвался баллон с газом

В Миассе в одной из квартир пятиэтажного дома а переулке Автомеханический взорвался газ.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел вечером 12 апреля в квартире на первом этаже дома № 7. Из бытового газового баллона произошла утечка, она и спровоцировала взрыв. В результате в помещении повреждены три окна. Несущие конструкции не пострадали. Хозяевам квартиры медицинская помощь не потребовалась.

Миасс, Елена Василева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube