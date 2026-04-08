В Златоусте полиция раскрыла убийство

Полиция Златоуста раскрыла убийство. Жертвой стал 47-лтений местный житель, ранее имевший проблемы с законом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, труп мужчины был обнаружен в лесном массиве на территории садового некоммерческого товарищества «Северный». В мужчину произвели несколько выстрелов.

Оперативники проверяли различные версии произошедшего. Потерпевший состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции за мошеннические действия, поэтому полицейские не исключали вероятность конфликта из-за денег. Также причиной убийства могла стать личная неприязнь.

В итогам проведенного расследовании полиция получила информацию о возможной причастности к преступлению троих местных жителей в возрасте от 33 до 52 лет. Они были задержаны и доставлены в органы следственного комитета для проведения дальнейших процессуальных действий.

Следственным отделом по г. Златоусту СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. Златоустовцам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Орудие преступления обнаружено и изъято у одного из фигурантов в ходе обыска. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Златоуст, Елена Васильева

