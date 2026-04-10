В Копейске за взятку задержан начальник «Городской службы заказчика»

В Копейске за взятку на месте преступления задержан начальник муниципального учреждения Копейска «Городская служба заказчика» Сергей Ухлебин.

Как сообщается, Ухлебин систематически получал от представителей компаний взятки за то, что подписывал акты оказания услуг по заключенным контрактам без фактической проверки их исполнения. Также начальник учреждения оказывал им общее покровительство, не контролируя соблюдение условий договора. Правоохранители задержали Ухлебина с поличным.По данным СК, по одному из эпизодов в этом году должностное лицо собиралось получить от представителя одной из коммерческих структур 240 тыс. руб. за приемку и оплату услуг, выполненных с нарушениями. Часть взятки ему передали.

По местам жительства и работы подозреваемого проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Копейск, Елена Васильева

