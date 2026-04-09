Мать заплатила взятку за зачисление в колледж сына, который не прошел туда по баллам

В Магнитогорске за взятку арестован сотрудник местного колледжа. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции Челябинской области, мужчина взял 50 тысяч у женины которая хотела зачислить своего сына в учебное учреждение на очную форму обучения. Между тем, по баллам ее сын в колледж не проходил.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения.

В настоящее время сотрудники ОЭБиПК осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Следователями СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на выявление иных возможных эпизодов преступной деятельности задержанного.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Магнитогорск, Елена Васильева

