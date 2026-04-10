Пьяный челябинец пытался сжечь жену

Пьяный челябинец облил жену горечей смесью и пытался сжечь.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, трагедия разыгралась водном из многоквартирников на улице тарасова 3 апреля 2026 года.

37-лений обвиняемый выпил, облил супругу горючей жидкостью и поджег. Женщина выжила, но получила ожоги 60 процентов тела и была госпитализировна.

Поджигателю предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

9 апреля Советский районный суд отправил обвиняемого под стражу до 7 июня 2026 года.

Челябинск, Елена Васильева

