Челябинец купил для друга 200 патронов и попал под суд

Житель Челябинской области оказался на скамье подсудимых за то, что исполнил незаконную просьбу друга.
Как сообщает региональная прокуратура, 50-летний житель Челябинска сам имел специальное разрешение на ношение оружия и патронов к нему, но по просьбе друга в охотничьем магазине он приобрел патроны к нарезному огнестрельному оружию – винтовке ТОЗ-8 в количестве 200 штук, которые передал в нарушение требований закона.
В ходе следствия приятель пояснил, что патроны понадобились для того, чтобы пострелять из винтовки по искусственным мишеням – банкам.
Преступление пресечено сотрудниками Госавтоинспекции, которые остановили автомобиль на территории Кунашакского района и обнаружили указанные патроны.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»