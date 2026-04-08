Челябинец купил для друга 200 патронов и попал под суд

Житель Челябинской области оказался на скамье подсудимых за то, что исполнил незаконную просьбу друга.

Как сообщает региональная прокуратура, 50-летний житель Челябинска сам имел специальное разрешение на ношение оружия и патронов к нему, но по просьбе друга в охотничьем магазине он приобрел патроны к нарезному огнестрельному оружию – винтовке ТОЗ-8 в количестве 200 штук, которые передал в нарушение требований закона.

В ходе следствия приятель пояснил, что патроны понадобились для того, чтобы пострелять из винтовки по искусственным мишеням – банкам.

Преступление пресечено сотрудниками Госавтоинспекции, которые остановили автомобиль на территории Кунашакского района и обнаружили указанные патроны.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

