Четверг, 9 апреля 2026, 09:51 мск

В Госдуме предложили выдавать аллергикам сертификаты на очистители воздуха

В Госдуме РФ предложили выдавать людям, страдающим от аллергии, сертификаты на приборы для очистки воздуха. С соответствующей инициативой обратился в Минздрав вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает «Лента.ру».

«Предлагаю внедрить аналогичный механизм электронных сертификатов для граждан с подтвержденными аллергическими заболеваниями на приобретение и установку бризеров, ионизаторов, увлажнителей и других устройств для очистки и улучшения качества воздуха в помещении», – отметил Чернышов.

Парламентарий указал на то, что аллергические заболевания дыхательных путей являются одной из наиболее распространенных форм хронических нарушений здоровья в России. Эффективной мерой снижения воздействия аллергенов признано обеспечение качественного воздухообмена и фильтрации в жилых помещениях.

В настоящее время в России уже реализуется механизм предоставления электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации для граждан.

Москва, Зоя Осколкова

