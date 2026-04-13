Мэр Челябинска поставил задачу прибрать кладбища к Радонице

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил привести в порядок городские кладбища. Напомним, что через неделю после Пасхи отмечается Радоница, многие уральцы в это время отправляются на кладбища, приводить могилы в порядок после зимы.

«Через неделю у нас Родительский день, жители массово поедут на кладбища. Надо будет организовать вывоз мусора с кладбищ бесперебойно, – отметил мэр Челябинска.

Кроме того, к Антипасхе Лошкин поручил провести акорицидную обработку кладбищ, потому что клещи уже проснулись – этому способствовала теплая погода, установившаяся в регионе еще с марта. Первые случаи укусов клещей уже зафиксированы.

Челябинск, Елена Васильева

