Выпускные в школах рекомендовано провести 27 июня, а ЕГЭ начинать 1 июня

Минпросвещения обозначило рекомендуемые сроки проведения школьных выпускных и последних звонков в 2026 году.

Как сообщает «Российская газета», выпускные в этом году рекомендуется провести 27 июня. При этом дата остается ориентировочной, школы сами принимают окончательные решения.

Для последних звонков предложена единая дата – 26 мая. В ведомстве отмечают, что при выборе дня проведения мероприятий приоритетом должны оставаться комфорт и безопасность участников.

В программу выпускных планируется включить традиционные элементы – поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также участие родителей и чествование семей.

График экзаменационной кампании также скорректирован. Основной этап ЕГЭ перенесен на 1 июня, что позволяет развести даты экзаменов и школьных торжеств.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube