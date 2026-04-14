Предприимчивая бухгалтер «сэкономила» в свою пользу на зарплатах и премиях коллектива 5 млн рублей

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснило следствие, обвиняемая в период с ноября 2020 года по декабрь 2023 года работала бухгалтером в ООО «Графит Сервис». Женщина корректировала суммы выплат, начисляемых в виде премий и заработной платы, которые перечисляла на свой расчетный счет.

Бухгалтер формировала выписки операций по лицевому счету, которые предоставляла директору и главному бухгалтеру для обозрения, однако в силу того, что подсудимой доверяли, выписки никто не проверял. Таким образом, женщина смогла «сэкономить» в сою пользу около 5 млн рублей.

В суде вину по предъявленному обвинению признала и возместила ущерб – в размере 10 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшей стороны о взыскании причиненного ущерба удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube