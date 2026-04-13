Челябинские спасатели нашли дух потерявшихся велосипедисток и помогли туристу, повредившему ногу

В Челябинской области спасатели два раза в выходные выезжали на экстренные вызовы.

Как сообщает пресс-служба посково-спасательного отряда, в первом случае пришлось оказывать помощь туристу из Казахстана. В воскресенье вечером он получил травму при спуске с приюта «Белый ключ». Мужчина подвернул правую ногу и не смог продолжить движение. Вместе с ним находился друг из Челябинска.

Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего на снегоболотоходе до Центральной усадьбы.

Спасатели напоминают: при прохождении маршрутов важно учитывать состояние здоровья, выбирать безопасный темп движения и быть готовыми к изменению условий на местности.

Кроме того, спасателям пришлось искать двух велосипедисток, потерявшихся в окрестностях Тургояка. С наступлением темноты, они не смогли найти дорогу обратно. В 22:30 девушки позвонили по номеру 112 и передали свои координаты спасателям. Спасатели Миасского ПСО по полученным координатам установили местонахождение девушек в районе острова Веры.

Несмотря на темное время суток и особенности местности, спасатели обнаружили пострадавших и эвакуировали их до дома.

После завершения поисков, спасатели вернулись в расположение отряда в 5 утра.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube