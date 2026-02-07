Одного из подростков, напавших на школьника в Челябинске, отправили в СИЗО

16-летнего челябинца от правили под арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд избрал меру пресечения в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Напомним, инцидент произошел в микрорайне Чурилово, в сквере, расположенном рядом с одной из школ.

После занятий к 15-летнему школьнику подошла группа подростков, в том числе несколько его одноклассников. Парню предложили прогуляться, а когда тот отказался, силой повели в сквер. Там к нему подошли еще несколько человек, и один из подошедших подростков начал избивать школьника. Потом к нему присоединился еще один.

Юноше угрожали ножом, заставили стоять на коленях и просить прощения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

