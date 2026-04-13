Налоговая начала бороться с незаконной оптимизацией бизнесов

Налоговые органы начали кампанию по борьбе с незаконной оптимизацией малого бизнеса, фискальная нагрузка которого значительно выросла с начала года. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Предприниматели массово получают уведомления о наличии признаков правонарушения или вызовы для дачи пояснений, в основном речь идет о дроблении или рисках подмены трудовых отношений, рассказали «Ведомостям» три налоговых юриста, к которым обратились за консультацией такие клиенты. В некоторых случаях предупреждения о рисках незаконного деления бизнеса касались недавно созданных ИП, которые еще не начали вести фактическую предпринимательскую деятельность, отмечают собеседники.

В первую очередь под пристальное внимание налоговых органов попал бизнес, который до 2026 года использовал патентную систему (ПСН; предполагает фиксированный платеж не с реального дохода, а с его потенциально возможного годового показателя), но после изменения параметров для использования этого режима был вынужден с текущего года перейти на УСН или автоУСН.

В 2026 году были приняты поправки, согласно которым пользоваться ПСН могут только предприниматели с годовым доходом не выше 20 млн руб. Одновременно в ряде регионов значительно вырос и потенциально возможный годовой доход, с которого рассчитывается патент, писали «Ведомости» 9 февраля. Власти как минимум четырех субъектов увеличили его по отдельным видам деятельности в 10 раз и более, что вынудило многих ИП перейти на другие режимы. Кроме того, в периметр плательщиков НДС с текущего года попали предприниматели и компании с выручкой более 20 млн руб. (в 2025 г. порог был 60 млн руб.).

По данным Союза бухгалтеров, налоговые уведомления и требования о рисках дробления или подмены трудовых отношений получают предприниматели из самых разных территорий: Крыма, Алтайского края, Ульяновска, Екатеринбурга, Татарстана, Башкирии, Москвы и Московской области, Ростовской области, Кургана, Краснодарского края и многих других, говорит глава союза Евгения Мемрук. Если раньше отдельными инспекциями велась точечная работа, то теперь речь идет скорее о федеральном охвате и централизованной кампании, отмечает она.

Алгоритм срабатывает по формальным признакам: как правило, это либо родство между ИП, либо совместная трудовая история, отмечает она. «При этом система, как правило, не анализирует фактическое ведение деятельности. Есть случаи, когда уведомления получают уже закрытые ИП, в том числе те, кто перестал работать еще в предыдущем году, при разных ОКВЭД и разных местах осуществления деятельности у всех участников», – говорит Мемрук. Другая крайность – предупреждение о рисках дробления в отношении ИП, оформленных на родственников, даже если одно из них было зарегистрировано недавно и не ведет вообще никакой деятельности, добавляет она.

Системы АСК НДС, данные операторов фискальных данных, реестры загсов и базы трудовых договоров дают ФНС возможность выявлять связанных лиц без выездной проверки, т. е. можно говорить о том, что превентивный контроль в таких случаях стал системным инструментом, полагает Мемрук.

Нюанс в том, что работу по выявлению таких нарушений поручили КАО (контрольно-аналитический отдел ФНС. – «Ведомости»), говорит налоговый адвокат Иван Яголович. Налоговики заявляют о дроблении бизнеса или подмене трудовых отношений самозанятостью еще до окончания налогового периода (I квартал), т. е. вне проверки и даже не по конкретной сделке, поясняет он. По словам Яголовича, с начала года он столкнулся с «волной запросов на консультации от микропредпринимателей» из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Сейчас на основании судебной практики и разъяснений Минфина сформировано более 30 признаков дробления бизнеса, говорит руководитель налоговой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Филонова. В основном претензии сводятся к следующим обстоятельствам: взаимозависимость между ИП (ООО), которые осуществляют один и тот же вид деятельности, использование единого бренда, формальный перевод бизнеса с одного субъекта на другой, использование общих ресурсов, а также отсутствие самостоятельности у

Глава ФНС Даниил Егоров отмечал в конце марта, что ведомство фиксирует потенциально недобросовестные стратегии по адаптации к новым налоговым условиям, в частности активную регистрацию новых ИП. По его словам, из 140 000 новых предпринимателей 20 000 «явно находятся в зоне риска», напоминает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

