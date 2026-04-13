Понедельник, 13 апреля 2026, 14:05 мск

Над регионами России перехвачены 33 вражеских дрона за ночь

Средства противоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника над шестью российскими регионами за ночь, сообщило Минобороны РФ.

Дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Крымом.

В белгородском Грайвороне в результате детонации БПЛА пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Врачи скорой помощи оказали ей медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. В результате атаки повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки, добавил Гладков.

Глава Ростовской области уточнил, что вражеские БПЛА перехвачены в Неклиновском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил он в Max.

В Брянской области в течение ночи ликвидировали 15 беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщил глава региона Александдр Богомаз. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В Смоленской области также обошлось без пострадавших и последствий на земле, уточнил губернатор Василий Анохин, отметив, что в регионе отразили атаку одного украинского дрона.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

