Преступники под видом полицейских отбирали у граждан сигареты и деньги

Три жителя Челябинской области получили сроки за то, что собрали преступную группу и под видом полицейских отбирали у граждан сигареты и деньги.

Сотрудники УФСБ России по региону установили, что в 2024 году сообщники организовали преступную группировку. Используя поддельные удостоверения полицейских и номера автомобилей, они «проводили операции» по выявлению незаконного оборота табачных изделий. Таким образом у жителей Челябинска были похищены табачные изделия и деньги общую сумму 1 млн руб.

Соучастников задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Организатору группировки назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб. Двух других подельников приговорили к девяти годам и восьми годам шести месяцам лишения свободы.

Сроки преступники будет отбывать в колонии строгого режима.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube