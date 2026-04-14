Аэропорт Магнитогорска обнародовал летнее расписание – куда можно будет улететь

Аэропорт Магнитогорска обнародовал летнее расписание. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, пассажирам будет доступно пять прямых направлений. К примеру, два раза в сутки можно будет улететь «Аэрофлотом» в Шереметьево, а с 26 апреля – в аэропорт Внуково рейсом авиакомпании «Азимут».

Полетную программу в Санкт-Петербург будет выполнять «Северный ветер»/«Икар». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и субботам в 16:55.

В Сочи можно будет улететь авиакомпанией «Северный ветер»/«Икар» по понедельникам и пятницам в 07:45.

Рейсы в Минеральные Воды обслужит авиакомпания «Азимут». Вылеты осуществляются 2 раза в неделю – по вторникам и субботам. В апреле и мае запланирована дополнительная третья частота в неделю по средам.

В Казань из Магнитогорска будет летать авиакомпания «ЮВТ АЭРО» по средам и четвергам до конца апреля, с мая – по средам и пятницам.

Магнитогорск, Елена Васильева

