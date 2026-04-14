В Челябинской области в ходе спецоперации задержаны десятки дропперов и их кураторы

В Челябинской области в результате большой спецоперации полиции и ФСБ задержаны десятки дропперов и их кураторы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУВД региона, фигуранты под видом участия в обмене криптовалюты совершали незаконные финансовые онлайн-операции через счета южноуральцев-дропперов.

Для осуществления своих схем организаторы приобретали банковские карточки и телефонные сим-карты жителей Челябинской области с передачей полного доступа к учетной записи соответствующего мобильного приложения, сделав их таким образом соучастниками преступлений. Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой.

Только в городе Южноуральске Челябинской области полицейские за один вечер задержали более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих услуг злоумышленникам для совершения противоправных действий.

Правоохранители выяснили, что непосредственно неправомерные операции с использованием электронных средств платежей осуществлялись в так называемых пунктах обмена криптовалюты. Два офиса располагались в Челябинске в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе. Сюда поставлялись банковские и сим-карты дропперов. Еще один криптообменник находился в Москве.

Организаторов всех трех офисов задержали. В ходе обысков в помещениях полицейские изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт различных финансово-кредитных организаций, денежный баланс каждой из которых составлял в среднем около 100 тысяч рублей.

Следователями УМВД России по Челябинску и Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4, 5 и 6 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Челябинск, Елена Васильева

