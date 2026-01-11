«Трактор» одержал четвертую победу подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене одолел «Сибирь» из Новосибирской области – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , «Сибирь» – еще одна команда, постоянно осложняющая жизнь челябинцам. Не стал легкой прогулкой для «черно-белых» и сегодняшний матч.

В первом периоде инициатива переходила от одного клуба к другому. Но южноуральцам удалось открыть счет. На 9-й минуте Андрей Светлаков выиграл борьбу за шайбу за воротами, отдал ее Андрею Прибыльскому, получил обратно и из центра зоны отправил ее в притирку со штангой в дальний угол ворот «Сибири» – 1:0.

Во второй двадцатиминутке гости прибавили и стали больше контролировать шайбу, а также чаще били по воротам. И на 32-й минуте матча Даниил Валитов сравнял счет.

Но на 35-й минуте Андрей Светлаков оформил дубль – 2:1.

Изматывающее противостояние продолжилось и в третьем периоде. Но додавили челябинцы гостей. На 54-й минуте Виталий Кравцов кистевым броском завершил комбинацию Джошуа Ливо и Михаила Григоренко – 3:1.

Н 58-й минуте голкипер сибиряков покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. И на 59-й минуте Василий Глотов отправил в пустые ворота гостей четвертую шайбу – 4:1.

Блестящая победа челябинцев, четвертая подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

