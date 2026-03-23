В Копейске задержали главврача одной из больниц

Силовики задержали главврача ГКБ-3 Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКО по Челябинской области, в отношении главного врача расположенной в копейском поселке Старокамышинск ГКБ №3 Натальи Смирновой возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР. По версии следователей, в течение 2023-2025 годов 52-летняя руководитель медицинской организации могла завышать число пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи (в больнице есть отделение соотвествующего направления).

Делалось это для достижения показателей выполнения госздания и получения повышенных стимулирующих выплат.

В настоящее время в лечебном учреждении и дома у женщины проходят обыски.

Челябинск, Виктор Елисеев

