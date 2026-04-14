Названы регионы-лидеры по числу укусов клещей в России

В этом году более 6 тысяч человек обратились к врачам с укусами клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, наибольшее количество укусов зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Зимне-весенний период на большей части территории России был благоприятен для сохранения численности клещей, что привело к сезонному росту обращений населений по поводу укусов с конца марта, пояснили в Роспотребнадзоре.

В целях профилактики в 30 регионах проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров.

Кроме того, свыше 1,2 млн человек в России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.

Москва, Наталья Петрова

