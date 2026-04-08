Два уральца приехали порыбачить на озеро Шаблиш и провалились в воду

Еще два рыбака провалились в воду на исчезающем льду водоемов. Как сообщает пресс-служба ШГУ МЧС по Челябинской области, два рыбака приехали из Каменска-Уральского на озеро Шаблиш вблизи деревни Багаряк Каслинского муниципального округа. Мужчины вышли на лед, несмотря на действующий запрет и предупреждения МЧС России, и провалились в воду.

Оба рыбака смогли самостоятельно выбраться из воды и забраться на льдину. Один из них добрался до берега. Пострадавшего с признаками сильного переохлаждения госпитализировали в медицинское учреждение.

Второй рыбак (1951 г. р.) остался на льдине в 150 метрах от берега и начал звать на помощь. На место оперативно прибыли сотрудники отдельного поста 60‑й пожарно‑спасательной части Каслинского гарнизона. Спасатели использовали надувную лодку, чтобы добраться до мужчины и доставить его на берег. От госпитализации любитель подледного лова отказался.

Как ранее сообщал «Новый День», лыжник погиб, катаясь по рыхлому льду Тургояка. В Свердловской области за воскресенье, 5 апреля, пять челочек провалились под лед.

Касли, Елена Васильева

