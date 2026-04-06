Лыжник вышел на лед Тургояка и погиб

Лыжник погиб, катаясь по рыхлому льду Тургояка.

Как сообщает пресс-служба МЧЧС по Челябинской области, трагедия случилась в воскресенье, 5 апреля. Мужчина провалился под лед. Прибывшие спасатели смогли достать мужчину из холодной воды, однако спасти его не удалось – он скончался от переохлаждения.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области за воскресенье пять человек провалились под лед.

Миасс, Елена Васильева

