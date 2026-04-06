За воскресенье под лед провалились 5 человек

В воскресенье, 5 апреля, на водоемах Свердловской области провалились под лед 5 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, два ЧП случились на озере Шарташ. Сначала под лед провалился мужчина 1967 г.р., потом – пенсионер 1953 г.р. Обоих спасли специалисты МЧС, передали бригадам скорой помощи и госпитализировали с переохлаждением.

Третий инцидент случился на Белоярском водохранилище, где под лед провалились трое рыбаков. Своими силами из воды выбрались двое, третьего вытащили спасатели.

Как уже писал «Новый День», в субботу на городском пруду Режа погиб ребенок. На опасную прогулку по льду пошли три девочки, две из которых были родными сестрами, и один мальчик. В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Семилетнюю девочку смог вытащить из-подо льда мальчик, а 8-летняя, к несчастью, погибла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

