В городском пруду Режа утонула 8-летняя девочка

В Реже четверо детей гуляли по льду городского пруда, две девочки провалились под лед. Одну из них спасти не удалось.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, на опасную прогулку пошли три девочки, две из которых были родными сестрами, и один мальчик. В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Семилетнюю девочку мальчик смог вытащить из-подо льда, а 8-летняя, к несчастью, погибла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность). Тело девочки направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия.

Реж, Елена Владимирова

