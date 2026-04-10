«Рыбка важнее жизни»: с начала года на Урале утонули 7 человек

С начала 2026 года в Свердловской области утонули семь человек, однако рыбаки никаких выводов для себя не делают и продолжают выходить на тонкий лед.

Об этом сообщает «4 канал» со ссылкой на старшего государственного инспектора Центра ГИМС Евгения Хренкова.

Особенной популярностью у рыбаков пользуется Белоярское водохранилище. «Их ничего не удержит, поверьте мне. Рыбка для них важнее. Запретить мы им не можем. Единственное – администрация имеет право штрафовать за выход на лед в зоне действия знаков. Сумма достигает 5 тысяч рублей. Но и это не помогает. Я не понимаю, зачем им это надо», – говорит инспектор.

Как уже писал «Новый День», 6 апреля на акватории Верхнемакаровского водохранилища под Екатеринбургом утонул мужчина 1955 г.р., а в субботу, 5 апреля, в городском пруду Режа – 8-летняя девочка. Кроме того, 8 апреля рыбак утонул на озере Шарташ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube