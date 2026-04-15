За один день на Урале утонули два человека

За минувшие сутки на акваториях Свердловской области погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, одна трагедии произошла на озере Шарташ, другая – на реке Пышме в Талицком районе. В обоих случаях утонули взрослые мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как уже писал «Новый День», спасатели обеспокоены тем, что рыбаки продолжают выходить на тонкий весенний лед, не обращая внимания на опасность. По состоянию на 10 апреля в Свердловской области утонули семь человек. «Их ничего не удержит, поверьте мне. Рыбка для них важнее. Запретить мы им не можем», – говорит старший государственный инспектор Центра ГИМС Евгений Хренков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

