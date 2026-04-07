Под Екатеринбургом утонул пожилой мужчина

На акватории Верхнемакаровского водохранилища под Екатеринбургом погиб мужчина 1955 г.р.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, случайный прохожий вытащил утопающего из воды. Однако, когда приехала скорая помощь, врачи констатировали смерть пострадавшего. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как уже писал «Новый День», в субботу, 5 апреля, в городском пруду Режа утонула 8-летняя девочка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube