Вторник, 7 апреля 2026, 09:31 мск

Под Екатеринбургом утонул пожилой мужчина

На акватории Верхнемакаровского водохранилища под Екатеринбургом погиб мужчина 1955 г.р.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, случайный прохожий вытащил утопающего из воды. Однако, когда приехала скорая помощь, врачи констатировали смерть пострадавшего. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Как уже писал «Новый День», в субботу, 5 апреля, в городском пруду Режа утонула 8-летняя девочка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

